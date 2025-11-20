(Vídeo) Vergonzosa pelea entre taxistas en el Tren del Fin del Mundo: se disputaban un lugar prohibido

Pelea a golpes entre taxistas en el Tren del Fin del Mundo por un espacio prohibido. Intervino la Policía. Nuevo episodio de descontrol en Ushuaia.

Otra vez los taxistas quedaron en el centro de la polémica tras protagonizar una pelea a golpes en el estacionamiento del Tren del Fin del Mundo. La discusión se originó por un espacio para captar turistas, a pesar de que no está permitido operar allí.
Un nuevo y lamentable episodio tuvo como protagonistas a taxistas de Ushuaia, quienes se enfrentaron a golpes en el estacionamiento del Tren del Fin del Mundo, generando un escándalo frente a turistas y trabajadores del emblemático atractivo local.

Según testigos, la pelea comenzó cuando dos conductores discutieron por un supuesto “lugar preferencial” para estacionar y captar pasajeros que se dirigen al Parque Nacional. Sin embargo, los taxis no están habilitados para operar como parada oficial en ese sitio, algo que no impidió que varios se instalaran igualmente en busca de turistas.

La situación escaló rápidamente, pasando de gritos a golpes de puño, lo que obligó a la intervención de personal policial, que llegó al lugar para dispersar a los involucrados y evitar que el conflicto continuara.

Este nuevo episodio vuelve a dejar en evidencia la falta de control y la repetición de conductas inapropiadas por parte de choferes que operan fuera de las normativas vigentes, afectando la imagen del servicio y de la ciudad frente a los visitantes. Las autoridades aún no informaron si se aplicarán sanciones.

