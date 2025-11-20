Exhuman dos cuerpos en Ushuaia

En un operativo extraordinario y poco frecuente en la provincia, la Justicia ordenó la exhumación de dos cuerpos en el Cementerio Parque del Mar para obtener muestras genéticas en el marco de un juicio sucesorio destinado a confirmar la filiación.

La medida fue ejecutada el viernes 14 de noviembre, bajo la supervisión del juez del Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Distrito Judicial Sur, Dr. Sebastián Osado Viruel, acompañado por la secretaria Dra. Valeria Rossi.





El procedimiento demandó varias horas e incluyó la intervención de personal municipal, encargado de llevar adelante la exhumación, y de la funeraria Manantiales, que trasladó los restos en un vehículo mortuorio.





Para garantizar la documentación completa del operativo, efectivos de Policía Científica y de la Comisaría Segunda registraron cada instancia mediante fotografías y video, conforme a los protocolos judiciales.





Una vez extraídos los cuerpos, la comitiva se dirigió a la morgue del Hospital Regional Ushuaia, donde especialistas de la Dirección Pericial realizaron la toma de muestras biológicas, las cuales fueron enviadas al laboratorio correspondiente manteniendo la cadena de custodia exigida por ley.





Tras las pericias, los restos fueron nuevamente trasladados al cementerio para su reinhumación. El expediente judicial continuará su curso a la espera de los resultados genéticos, clave para avanzar en la resolución del juicio sucesorio.