El Gobierno mejora la oferta salarial, pero los gremios advierten: “No alcanza y la crisis golpea al empleado público”

Tras una tensa mesa paritaria en Tolhuin, el Ejecutivo ofreció un aumento del 4,5% para noviembre y otro 4,5% acumulativo en enero, además de duplicar las horas de guardia. ATE, ATSA y UPCN llevarán la propuesta a sus bases, mientras crece el malestar por salarios que no superan la inflación y deudas con programas provinciales.

El Gobierno provincial presentó una nueva oferta salarial para los escalafones seco y húmedo, tras una reunión marcada por la presión sindical y los reclamos de un “mayor esfuerzo” para enfrentar la crisis económica que afecta a los trabajadores estatales de Tierra del Fuego.





La propuesta final —llevada adelante por el Ministerio de Economía— consiste en:

4,5% de aumento al salario básico en noviembre

4,5% acumulativo para enero de 2026

Incremento del 100% en las horas de guardia

El Ejecutivo había llegado a la mesa con una oferta inicial inferior (3,5% más un adicional transitorio), pero los gremios rechazaron de inmediato ese planteo por considerarlo insuficiente frente al deterioro del poder adquisitivo.

Los gremios presionaron y forzaron la mejora





Representantes de ATE, ATSA y UPCN exigieron que la negociación no se “cerrara por decreto”, lo que desencadenó un cuarto intermedio.

Tras retomar la reunión, Economía presentó la mejora que ahora será evaluada por las bases.





ATE y ATSA confirmaron que el análisis será en asamblea, mientras que UPCN lo definirá mediante Comisión Directiva.

Exigen pagos atrasados y paritarias para todos los escalafones





En un claro mensaje político, los tres sindicatos reclamaron:

El pago inmediato de la deuda con beneficiarios de programas provinciales y cooperativas.

Que la propuesta salarial se extienda al escalafón aeronáutico, manejo del fuego y guardaparques.

Avanzar con la reglamentación del Convenio Colectivo de Trabajo, un compromiso que acumula años de promesas incumplidas.

El Gobierno, por su parte, invitó a los entes autárquicos y descentralizados a adherir “sin exceder el movimiento de la masa salarial”, dejando abierta la puerta a respuestas desiguales según cada organismo.

Margalot (ATE): “No es lo que buscábamos, pero es un avance; el empleado público es el más castigado”





El secretario de Finanzas de ATE Río Grande, Carlos Margalot, confirmó que el acuerdo surgió luego de un pedido formal de los sindicatos para sostener abierta la paritaria.





Sobre la propuesta final, explicó: “Trajeron una oferta que supera la anterior. Hablamos de un 4,5% ahora y otro 4,5% acumulativo en enero: aproximadamente un 10% en la escala”.