Cambios y en el gabinete de Melella: los tres nombres para reemplazar a tita que a nadie terminan de convencer

Crisis en el gabinete de Melella: tres nombres para reemplazar a Tita, pero ninguno genera consenso. Tensiones y dudas en el Gobierno fueguino.

La salida de Agustín Tita deja un vacío de poder en el Gobierno de Tierra del Fuego. Melella analiza tres nombres, todos de su círculo más cerrado, pero ninguno logra generar consenso interno. Entre dudas, tensiones y pases de factura tras la derrota electoral, el oficialismo enfrenta la reconfiguración más delicada de los últimos años.

Un Gobierno golpeado que busca reemplazar al hombre más poderoso del gabinete

La partida de Agustín Tita, cerebro político del melellismo y principal articulador del Gobierno, dejó al Ejecutivo provincial sumido en su mayor incertidumbre de la última década. No se va un funcionario más: se va el engranaje que sostenía la frágil arquitectura interna de un gabinete marcado por internas, silencios incómodos y una caída electoral que todavía no termina de digerirse.

En este clima turbulento, el gobernador Gustavo Melella debe elegir un sucesor entre tres nombres que suenan fuerte… pero que generan más dudas que certezas dentro del propio oficialismo.



Los tres candidatos… y todas las preguntas que despiertan



1. Jorge Canals — El “reemplazo natural” que no termina de convencer

En papeles, Canals parece el sucesor lógico: es el vicejefe de Gabinete y conoce como nadie el día a día del Ejecutivo. Pero puertas adentro, varios ministros cuestionan su falta de liderazgo político, su estilo hermético y su escasa capacidad para ordenar un gabinete que ya vive en tensión permanente. Algunos advierten que colocar a Canals puede transformar la Jefatura de Gabinete en “una oficina administrativa sin autoridad real”.

Para otros, sería simplemente “un Tita, pero sin el respeto que Tita supo construir”.



2. Gabriela Castillo — La ministra fuerte… o la candidata que acumula demasiados frentes (La multiministro)

Castillo es, sin dudas, una de las funcionarias con mayor poder real. Pero justamente ese poder genera resistencia.

Su gestión en Obras Públicas y ahora en el área energética la volvió clave para Melella, pero también la expuso a cuestionamientos internos por obras demoradas, tensiones con empresas contratistas y decisiones estratégicas que algunos consideran excesivamente personalistas. Ni hablar de la crisis energética de TDF.

Entre varios sectores del oficialismo se preguntan si su desembarco en la Jefatura no abriría una guerra interna por espacios de poder que el gobernador hoy no puede darse el lujo de enfrentar.



3. Analía Cubino — Lealtad absoluta, pero sin peso territorial

Cubino es leal, disciplinada y una de las figuras históricas del melellismo. Pero su nombre genera la mayor incógnita: ¿tiene el músculo político suficiente para manejar un gabinete que hoy está al borde del colapso?



Varios dirigentes de FORJA admiten en privado que Cubino “no tiene llegada territorial” ni capacidad para ejercer autoridad sobre ministros con agenda propia, especialmente en un gobierno debilitado.

El principal activo de Cubino —su cercanía con Melella— podría convertirse en su mayor debilidad en un gabinete que reclama una figura de equilibrio, no una sombra del gobernador.



Movimientos recientes que dejaron heridas dentro del Gobierno. Los cambios ya realizados por Melella tampoco pasaron desapercibidos: La salida de Antonio Arosteguichar del IPRA fue leída como una jugada contra el MoPoF y contra el sector político ligado al intendente Martín Pérez. La remoción de Leonardo Olgiatti en la OSEF profundizó la ruptura entre el Ejecutivo y sectores del peronismo riograndense. Estos movimientos no resolvieron tensiones: las multiplicaron. Y ahora, con la Jefatura de Gabinete vacante, cada sector presiona para colocar su ficha. El resultado es un ambiente cargado de desconfianza, pases de factura y peleas soterradas.



Melella se juega más que un nombre: se juega el control de un gobierno en crisis

A diferencia de otras transiciones internas, esta vez el gobernador no elige un coordinador: elige quién intentará sostener un gabinete fracturado, con ministros en disputa y con una caída electoral que dejó al oficialismo sin margen de error.

Los tres nombres en danza tienen algo en común: Ninguno garantiza orden.

Ninguno garantiza paz interna.

Ninguno garantiza recomposición política. Pero Melella debe decidir igualmente, y rápido.



Un oficialismo que mira de reojo y un gobernador que decide en soledad. La sensación dentro del Gobierno es clara: cualquiera sea el elegido, el problema de fondo seguirá intacto.