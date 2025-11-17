La Legislatura fueguina bajo fuego: Altos sueldos, pocas leyes y una oscuridad administrativa que nadie explica.

La Legislatura de Tierra del Fuego vuelve a quedar bajo la lupa pública. No solo por los sueldos de privilegio que ubican a sus parlamentarios entre los mejor remunerados del país, sino por la escasa producción legislativa real y elhermetismo absoluto con el que manejan los fondos de todos los fueguinos.

Informes recientes confirman que el gasto total por legislador supera los $17,67 millones, cifra que incluye salarios, asesores, estructura paralela, viáticos, designaciones y un aparato administrativo cuyo detalle es imposible conocer… porque no publican nada. Mientras tanto, la Legislatura dedica la mayor parte de su agenda a proyectos de escaso impacto, dejando las leyes de fondo en una minoría incómoda.





Mucho ruido, pocas leyes: así se divide el trabajo legislativo





Un análisis de la Mesa de Entradas muestra una tendencia preocupante: la Cámara dedica la mayor parte de su actividad a declaraciones simbólicas y trámites de gestión interna.





Composición estimada de los asuntos ingresados





La conclusión del informe es fulminante: la estructura más cara y mejor paga de Tierra del Fuego dedica más de la mitad de su tiempo a tareas simbólicas o administrativas, mientras que las leyes que realmente cambian la vida de las personas representan apenas un tercio de su esfuerzo.





El único proyecto que “importa”: el Presupuesto 2026





La excepción es el Proyecto de Presupuesto Provincial 2026, una pieza clave que, aunque es un solo documento, absorbe la mayor parte del tiempo político porque define la distribución total del dinero público.





Pero incluso este dato expone otra realidad: si el Presupuesto no existiera, la Legislatura casi no tendría leyes sustantivas para mostrar como resultado del año.





Pero lo más escandaloso no es lo que hacen… sino lo que esconden





A la falta de producción legislativa se suma un dato aún más grave: la ausencia total de transparencia en la administración de los recursos.





El portal oficial de la Legislatura es una muestra viva de esta opacidad:





“La Legislatura en Números”: error permanente, cero datos. Contaduría General: no publica pagos, órdenes, licitaciones ni contrataciones. Resoluciones Administrativas: no se actualizan desde 2011. Gastos, sueldos y contrataciones: inaccesibles. Designaciones de asesores: sin publicación. Viáticos y pasajes: invisibles al público. Para esto, se le paga a un equipo, que al final, no publica nada.

Un esquema tan oscuro no es casualidad: es un modelo, diseñado y sostenido por años.





El silencio cómplice: nadie habla, nadie controla, nadie investiga





Los legisladores, TODOS, miran para otro lado, Peronistas, Libertad Avanza, MOPOF, FORJA, Somos Tolhuin, Provincia Grande, Partido Verde, kirchneristas…

15 de 15 callan. Ninguno exige transparencia en su propia caja negra.





Una Legislatura carísima, oscura y con producción mínima





Mientras los ciudadanos enfrentan inflación, falta de oportunidades, servicios colapsados y obras paralizadas, la Legislatura quema millones sin rendir cuentas, legisla poco y mantiene una estructura que nadie puede auditar.





La pregunta que se hacen los fueguinos es legítima y urgente: ¿Se justifican sueldos milionarios, estructuras gigantes y gastos opacos para una Legislatura que produce pocas leyes y oculta su administración? La respuesta —a simple vista— es evidente.