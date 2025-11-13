(Vídeo) Ushuaia: un ladrón robó en una panadería de Magallanes y preocupa la repetición de estos hechos

Robo en una panadería de Magallanes 1588 en Ushuaia. Un sujeto ingresó sin ser visto y sustrajo productos. Crece la preocupación por hechos similares.

El hecho ocurrió en una panaderia de Magallanes 1588, donde un sujeto ingresó sin hacer ruido y escapó con varios productos. La inseguridad vuelve a golpear a los comerciantes.
La inseguridad volvió a quedar en evidencia este jueves en la capital fueguina, luego de que un sujeto ingresara de manera silenciosa a una panadería ubicada en Magallanes 1588 y sustrajera productos que estaban expuestos en el local.

Según relató la empleada del comercio, el individuo entró sin que nadie advirtiera su presencia y tomó rápidamente la mercadería. Cuando la trabajadora logró verlo, el ladrón ya estaba escapando, sin darle tiempo a frenarlo ni a solicitar ayuda.

Vecinos y comerciantes de la zona aseguran que este tipo de episodios se volvió cada vez más recurrente, no solo en Ushuaia, sino en distintas ciudades de la provincia, generando preocupación y dejando en evidencia la falta de controles efectivos para frenar estos delitos menores pero constantes.

Fuentes policiales fueron notificadas del robo, aunque por el momento no trascendieron detenciones ni avances en la identificación del autor.
Se solicita a los vecinos que, ante cualquier información o registro de cámaras, lo acerquen a la comisaría más cercana para colaborar con la investigación.


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4vmrzL8_FOnEP0mwwm1VzgVA3m4NKRd8zgNYGwAcAjaTnliuTAexISqr4gZbrjwVpZ2sN2fhllvkfSqVA99CCDmtq3yX2L84cGLCq8VMxj6q69Od0SlrAid68VYaFFoDaaEejfsyxtuDDRrWSar839sPXAl_LOyP2S2zxW4jIMH-ldtxkRb4/w640-h384/robo%20a%20panaderia%20en%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjv4vmrzL8_FOnEP0mwwm1VzgVA3m4NKRd8zgNYGwAcAjaTnliuTAexISqr4gZbrjwVpZ2sN2fhllvkfSqVA99CCDmtq3yX2L84cGLCq8VMxj6q69Od0SlrAid68VYaFFoDaaEejfsyxtuDDRrWSar839sPXAl_LOyP2S2zxW4jIMH-ldtxkRb4/s72-w640-c-h384/robo%20a%20panaderia%20en%20ushuaia.png
