Hallan restos humanos en la zona de Cabo Domingo y trabajan para identificar el cuerpo

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado este miércoles en la costa entre el puerto de Río Grande y Cabo Domingo. La Policía resguarda el área y peritos trabajan para determinar la identidad y las circunstancias del hallazgo.

Un impactante hallazgo conmocionó este miércoles a la comunidad de Río Grande, luego de que personas que caminaban por la zona costera cercana al puerto y Cabo Domingo encontraran restos humanos sobre la playa.





Según informaron fuentes policiales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato se procedió a resguardar el sector y coordinar la intervención del personal de policía científica, criminalística y del juzgado de turno.





Las pericias se centran ahora en establecer la identidad de la persona y las circunstancias en las que terminó en ese lugar, mientras se analizan posibles reportes de personas desaparecidas que permitan orientar la investigación.





El área permanece vallada y bajo custodia mientras continúan los trabajos forenses. Desde las autoridades no se descartan hipótesis y se aguarda el resultado de las primeras pericias para avanzar en la causa.



