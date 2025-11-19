Hallan restos humanos en la zona de Cabo Domingo y trabajan para identificar el cuerpo

0 0 19 noviembre 2025 2025-11-19T23:24:00-03:00 Editar esta nota

Hallan un cuerpo en descomposición en Cabo Domingo. La Policía resguarda la zona y trabaja para identificar a la persona y determinar las causas del h

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue encontrado este miércoles en la costa entre el puerto de Río Grande y Cabo Domingo. La Policía resguarda el área y peritos trabajan para determinar la identidad y las circunstancias del hallazgo.

Un impactante hallazgo conmocionó este miércoles a la comunidad de Río Grande, luego de que personas que caminaban por la zona costera cercana al puerto y Cabo Domingo encontraran restos humanos sobre la playa.

Según informaron fuentes policiales, el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que de inmediato se procedió a resguardar el sector y coordinar la intervención del personal de policía científica, criminalística y del juzgado de turno.

Las pericias se centran ahora en establecer la identidad de la persona y las circunstancias en las que terminó en ese lugar, mientras se analizan posibles reportes de personas desaparecidas que permitan orientar la investigación.

El área permanece vallada y bajo custodia mientras continúan los trabajos forenses. Desde las autoridades no se descartan hipótesis y se aguarda el resultado de las primeras pericias para avanzar en la causa.

Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,271,Espectaculos,88,Interes,2411,Interes General,3256,Internacionales,157,Locales,3946,Noticias Nacionales,1424,Policiale,7,Policiales,11459,Sociedad,5080,Tecno,79,Tendencias,159,Titulares,14791,Ultimas Noticias,13180,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Hallan restos humanos en la zona de Cabo Domingo y trabajan para identificar el cuerpo
Hallan restos humanos en la zona de Cabo Domingo y trabajan para identificar el cuerpo
Hallan un cuerpo en descomposición en Cabo Domingo. La Policía resguarda la zona y trabaja para identificar a la persona y determinar las causas del h
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKlS0yXoUTGOA6W0njiq_91Jd7BAYJ0z_2zIizjOEPEAcdQZwk8FLHQqHB7ehyZlFBsQtYiMFYsYh29p1NJNkE9qFHBKtRFnPnAPD630tDJ8rJIj8A3K6XGAq6o7MJqXmT_t7tT75EK5as6OSWYgTwzdCn6CJZi-iD2YkXHJ-jLrFV-8sorFPS/w640-h384/hallan%20cuerpo%20deteriorado%20en%20la%20playa%20de%20cabo%20domingo%20en%20tierra%20del%20fuego.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgKlS0yXoUTGOA6W0njiq_91Jd7BAYJ0z_2zIizjOEPEAcdQZwk8FLHQqHB7ehyZlFBsQtYiMFYsYh29p1NJNkE9qFHBKtRFnPnAPD630tDJ8rJIj8A3K6XGAq6o7MJqXmT_t7tT75EK5as6OSWYgTwzdCn6CJZi-iD2YkXHJ-jLrFV-8sorFPS/s72-w640-c-h384/hallan%20cuerpo%20deteriorado%20en%20la%20playa%20de%20cabo%20domingo%20en%20tierra%20del%20fuego.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/hallan-restos-humanos-en-la-zona-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/11/hallan-restos-humanos-en-la-zona-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos