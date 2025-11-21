(Vídeo) Ushuaia: quedó filmado robando un celular en un kiosco y el dueño lo corrió hasta detenerlo

Robó un celular en un kiosco de Ushuaia, quedó filmado y el dueño lo corrió hasta detenerlo. El detenido fue identificado como Matías E. Gómez.

Un robo de celular quedó registrado en video dentro del comercio D-10-S Sandwich, situado en Magallanes 927, cuando un individuo tomó un teléfono que estaba sobre el mostrador y salió corriendo.

El propietario del local reaccionó de inmediato, persiguió al delincuente por la vereda y logró detenerlo a pocos metros del lugar, reteniéndolo hasta la llegada del personal policial.

El sujeto fue identificado como Matías Ezequiel Gómez, quien quedó aprehendido por el hecho. La Fiscalía de Turno tomó intervención y avaló el trámite de flagrancia, conforme lo establece la Ley Provincial N.° 792. El registro fílmico será incorporado como prueba en la causa, mientras continúan las actuaciones judiciales correspondientes.

