Dura carta pública de mujeres de policías retirados y pensionados contra la Caja de Previsión: exigen pago inmediato de la deuda

La provincia de Tierra del Fuego fue escenario de una nueva manifestación pública de descontento por parte de las mujeres de policías retirados y pensionados, quienes emitieron una carta abierta para exigir el cumplimiento estricto de la ley y el pago inmediato de la deuda que mantiene la Caja de Previsión Social de la Policía con 540 familias.

En el comunicado, el grupo comenzó expresando su reconocimiento a la Justicia por la rapidez con la que resolvió sobre la deuda previsional, y agradeció especialmente a la legisladora Gracianía Natalia y a los integrantes de la Comisión de Justicia y Seguridad N.º 6, quienes facilitaron el encuentro entre los damnificados y las autoridades de la Caja.





Sin embargo, inmediatamente marcaron un fuerte contraste al manifestar su disculpa a la ciudadanía por el comportamiento de los directivos de la Caja, señalando que, una vez más, demostraron “falta de respeto y educación”, a pesar de percibir gastos de representación destinados precisamente a actuar en nombre de los aportantes.





Las mujeres cuestionaron que las excusas esgrimidas por las autoridades para justificar su ausencia carecen de lógica, son vacías y muestran “un preocupante desconocimiento de las leyes que ellos mismos incumplen sistemáticamente”. Subrayaron que cada acción tomada por estos funcionarios contradice el deber de garantizar los aportes realizados durante más de tres décadas por las familias policiales.





También criticaron que los directivos se amparen en el asesoramiento del mismo “equipo técnico” que avaló la Resolución 148/25, acusada de discriminar a un grupo de policías solo por haber ingresado antes de la provincialización del territorio.





“Dicen estar buscando una solución sensata. Les recordamos que la única solución verdaderamente sensata es cumplir la ley y pagar en tiempo y forma”, expresaron en la carta. Además, refutaron los argumentos vinculados a la igualdad de derechos, el cumplimiento normativo y las supuestas medidas anunciadas por el presidente de la Caja, Bordón , interrogando directamente: “¿A qué igualdad de derechos se refiere? ¿De qué cumplimiento de normas habla? ¿Qué medidas tomaron y por qué no se aplicaron hace cinco meses?”





El comunicado avanza con críticas aún más severas al señalar que los directivos perciben ingresos asegurados mientras sus propios camaradas no cobran, y que son justamente los policías más antiguos —quienes aportaron durante décadas— quienes hoy se encuentran sin sus haberes. También denuncian que la Caja sostiene gastos de representación por más de cuatro millones de pesos mensuales, fondos que, según expresaron, “solo representan sus intereses personales”.





Asimismo, acusaron a las autoridades de desoír fallos judiciales, presentar apelaciones financiadas con los aportes de los propios damnificados y utilizar recursos del organismo en beneficio particular, en detrimento de quienes sostuvieron el sistema durante años.





Finalmente, las mujeres afirmaron que la ausencia del presidente de la Caja en la Legislatura “solo demuestra que no tiene argumentos para enfrentar a quienes conocen la verdadera historia de la institución”.



