Robaron elementos de un camión de reparto en Ushuaia y allanaron una vivienda: dos hombres fueron notificados

Personal de la Comisaría Primera llevó adelante un allanamiento y requisa personal en una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 300, tras la denuncia presentada por el encargado de un comercio que constató el robo de diversos elementos desde un camión de reparto.

La medida fue ordenada por el Juzgado de Instrucción N.º 2 del Distrito Judicial Sur, en el marco de la investigación por el delito de robo. Durante el procedimiento, los policías secuestraron varios elementos de interés que estarían directamente relacionados con el hecho delictivo.





Los ciudadanos Pablo Nahuel Moreno y Sergio Gómez fueron formalmente notificados de sus derechos y garantías procesales, mientras que la Justicia continúa con las actuaciones correspondientes para avanzar en el esclarecimiento del caso.





Las autoridades no descartaron nuevas diligencias a medida que se analicen los elementos secuestrados y se recaben más testimonios.