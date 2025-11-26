Ushuaia: una madre se encadenó en el Juzgado para exigir que la Justicia le permita ver a su hijo

Madre de Ushuaia se encadena en el Juzgado denunciando falta de respuestas para ver a su hijo pese a un año de trámites y antecedentes de violencia.
Una madre de Ushuaia tomó la drástica decisión de encadenarse en el Juzgado para visibilizar lo que describe como una situación de abandono judicial. Afirma que desde hace más de un año el padre de su hijo —un hombre con denuncias reiteradas por violencia y abuso sexual— no le permite ver al menor, a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos legales.
