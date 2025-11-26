Ushuaia: una madre se encadenó en el Juzgado para exigir que la Justicia le permita ver a su hijo

26 noviembre 2025

Madre de Ushuaia se encadena en el Juzgado denunciando falta de respuestas para ver a su hijo pese a un año de trámites y antecedentes de violencia.

La mujer denuncia que, pese a un año de trámites y múltiples episodios de violencia, la Justicia sigue sin darle una respuesta. Señala a la jueza Petrina y a la secretaria de Minoridad y Familia Barceló por la falta de avances en la causa.

Una madre de Ushuaia tomó la drástica decisión de encadenarse en el Juzgado para visibilizar lo que describe como una situación de abandono judicial. Afirma que desde hace más de un año el padre de su hijo —un hombre con denuncias reiteradas por violencia y abuso sexual— no le permite ver al menor, a pesar de haber cumplido con todos los requerimientos legales.

La mujer relata que el proceso se encuentra en manos de la jueza Petrina y de la secretaria de Minoridad y Familia, Barceló, quienes no habrían brindado respuestas ni dictado medidas que garanticen el vínculo materno filial. “La Justicia me obliga a tener contacto con la persona que me violentó durante años”, expresó desesperada.

Según sostiene, cada instancia judicial se convirtió en un laberinto burocrático que no solo la expone nuevamente a su agresor, sino que también le arrebata su derecho como madre y afecta directamente al bienestar de su hijo.

NOTICIA EN DESARROLLO

