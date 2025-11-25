Detuvieron a un hombre de 65 años por golpear a su nuera

25 noviembre 2025

Hombre de 65 años detenido en Chacra IV por golpear a su nuera. Fiscalía de Género intervino de oficio y será indagado por violencia de género.

Un hombre de 65 años quedó detenido e incomunicado tras agredir en el rostro a su nuera de 27 años dentro de un edificio de Chacra IV. La Fiscalía de Género intervino de oficio pese a que la víctima no radicó la denuncia.

Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar se registró este fin de semana en un edificio de Chacra IV, donde un hombre de 65 años, identificado como Carrión, fue detenido luego de golpear en el rostro a su nuera de 27 años durante una discusión ocurrida en un departamento de la calle Garibaldi.

La situación requirió la intervención de personal policial, que al llegar constató la agresión y procedió a demorarlo. Aunque la joven se negó a radicar una denuncia formal, desde la Fiscalía de Género, a cargo del fiscal mayor subrogante Martín Bramatti, se decidió avanzar de oficio debido a la gravedad del episodio.

El hombre quedó detenido e incomunicado por el delito de “lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género”, y se dispuso la prórroga de la detención. Será indagado mañana en el marco de un proceso abreviado por flagrancia, según se informó oficialmente.

El caso se suma a la creciente cantidad de intervenciones policiales por conflictos intrafamiliares en la ciudad, un problema que continúa en aumento y exige respuestas más contundentes por parte del Estado.

BLOGGER: 8
  1. Anónimonoviembre 25, 2025

    Pobre la piba ligo por no ser liberpeluca y no ser violenta y cobarde.

  2. Anónimonoviembre 25, 2025

    Seguro le querian cagar la casa al vago,

  3. Anónimonoviembre 25, 2025

    COSA DE NEGROS

  4. Anónimonoviembre 25, 2025

    lo anda buscando toda la policia a el premio de literatura me refiero al filosofo ENOC.
    este lo capturan si o si.. va a ser la nena del pabellon!

  5. Anónimonoviembre 25, 2025

    carrion es tremendo violador de menores de edad. les entrega cocaina, a cambio de sexo. es conocido en chacra 4, y es puntero politico de don cheque perez..
    espero que no salga mas este pedofilo

  6. Anónimonoviembre 25, 2025

    y le abra pegado a la nuera por puta. asi se comenta en el barrio. se entero que su nuera, andaba con la dueña del kiosco de chacra 4.y el drogon de carrion la golpeo mal.

    ResponderBorrar
  7. Anónimonoviembre 25, 2025

    carrion, tremendo falopero, como los hijos.los carrion son re conocidos, por vender droga en los pasillos de chacra 4 hace años. y tambien tienen la costubre de robar casas del barrio. lo que roban se lo venden a tadeo calderon, otro tranza, que nada libre.
    estas mierdas hay que matarlas, si o si.

  8. Anónimonoviembre 25, 2025

    bramati move las tetas, y mandalo en cana a este pegador, y drogon. todos sabemos que vende droga el y sus hijos

