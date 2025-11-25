Detuvieron a un hombre de 65 años por golpear a su nuera

Un nuevo hecho de violencia intrafamiliar se registró este fin de semana en un edificio de Chacra IV, donde un hombre de 65 años, identificado como Carrión, fue detenido luego de golpear en el rostro a su nuera de 27 años durante una discusión ocurrida en un departamento de la calle Garibaldi.

La situación requirió la intervención de personal policial, que al llegar constató la agresión y procedió a demorarlo. Aunque la joven se negó a radicar una denuncia formal, desde la Fiscalía de Género, a cargo del fiscal mayor subrogante Martín Bramatti, se decidió avanzar de oficio debido a la gravedad del episodio.





El hombre quedó detenido e incomunicado por el delito de “lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género”, y se dispuso la prórroga de la detención. Será indagado mañana en el marco de un proceso abreviado por flagrancia, según se informó oficialmente.





El caso se suma a la creciente cantidad de intervenciones policiales por conflictos intrafamiliares en la ciudad, un problema que continúa en aumento y exige respuestas más contundentes por parte del Estado.