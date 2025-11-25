(Vídeo) Robaron 18 plantas de cannabis medicinal y más de 360 pacientes quedarán sin tratamiento en 2026

Un grave hecho de inseguridad golpeó a la producción de cannabis medicinal en Río Grande, donde desconocidos irrumpieron en la huerta de Guillermo López Barrios, cultivador solidario habilitado por el REPROCANN, y robaron 18 plantas destinadas a la Fundación Terpenos del Sur, organización que abastece a más de 360 pacientes humanos, caninos y felinos en toda la provincia.

El hecho ocurrió el pasado viernes y dejó daños materiales, el robo total de la producción y agresiones físicas a los animales del lugar.

"Lo más lamentable es eso, la agresión que sufrieron los dos perros, que recibieron garrotazos en el lomo. Tenemos una impotencia enorme, porque esto es completamente solidario", expresó López Barrios.





La planta delictiva no solo destruyó meses de trabajo, sino que interrumpió el abastecimiento de materia prima para la elaboración de aceites medicinales durante todo el año 2026, dejando sin tratamiento continuo a cientos de pacientes que dependen del cannabis para patologías crónicas.





Gracias a estar inscripto y habilitado en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN), el cultivador pudo realizar la denuncia formal. Sin embargo, advirtió que muchos productores solidarios de la provincia enfrentan problemas similares pero no pueden denunciar porque aún esperan la aprobación de su registro.





"Hay gente inscripta hace dos años y sigue esperando. Con la demora en la reglamentación provincial, muchos cultivadores de Río Grande también sufren robos o daños, pero no pueden denunciar sin el REPROCANN activo", explicó.





Aunque el registro habilita hasta 126 plantas, el equipo trabajaba con 18 ejemplares grandes, suficientes para producir aceites frescos y de alta calidad. "Con eso abastecemos de forma continua a pacientes de toda la provincia", agregó.





El ataque también provocó la pérdida de material genético de elevado valor terapéutico.

"Hoy quedamos devastados. Primero por el daño, segundo porque la Policía trabaja muy bien, pero aún no se liberó la orden de allanamiento. Necesitamos hacerlo viral porque más de 360 personas se quedan sin tratamiento", señaló el cultivador.





Desde la Fundación Terpenos del Sur advirtieron que sin una respuesta urgente y sin el avance de las normativas provinciales pendientes, otros cultivadores solidarios podrían quedar expuestos a situaciones similares, agravando la falta de acceso al cannabis medicinal en Tierra del Fuego.



