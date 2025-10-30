Cinco años de prisión para el conductor responsable de dos muertes en la Ruta 3: quedó inmediatamente detenido

Condenaron a 5 años de prisión a Gustavo Hermosilla Bogado por el choque fatal en la Ruta 3 que causó dos muertes.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal condenó a Gustavo Ariel Hermosilla Bogado a 5 años de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos, por el fatal accidente ocurrido en la Ruta Nacional N°3, en el que murieron dos personas tras un violento choque frontal.
La sentencia fue dictada este miércoles y ordenó la inmediata detención del condenado, quien había permanecido en libertad durante el proceso judicial. Hermosilla Bogado regresaba de vacaciones desde la provincia de Jujuy cuando, según determinó la investigación, se habría quedado dormido al volante tras conducir largas horas sin descanso, invadiendo el carril contrario y colisionando de frente con un Renault Megane.

En el vehículo impactado viajaba una familia que salía de vacaciones; el conductor y uno de los acompañantes perdieron la vida en el acto, mientras que los demás ocupantes resultaron con lesiones de distinta consideración.

La pena impuesta coincidió con lo solicitado por el abogado querellante Dr. Francisco Giménez y el fiscal Ariel Pinno, quienes sostuvieron que el acusado actuó con negligencia grave al conducir sin el debido descanso, poniendo en riesgo la vida de terceros.

Con la sentencia firme, Hermosilla Bogado fue trasladado inmediatamente a una unidad de detención, donde deberá cumplir la condena.

