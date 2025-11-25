(Vídeo) Vecinos de Intevu 14 denuncian grave caso de maltrato animal y exigen intervención urgente

Un fuerte reclamo vecinal volvió a encender las alarmas por maltrato animal en Río Grande. Habitantes del barrio Intevu 14, específicamente en la zona de la casa 118, denunciaron públicamente que un residente del sector ejercería violencia diaria contra tres perros, generando un profundo repudio en la comunidad.





Los vecinos aseguran que los animales “reciben golpes todos los días”, lo que motivó que comenzaran a difundir la situación para exigir que las autoridades actúen lo antes posible. El pedido apunta a que tanto la Policía, como Zoonosis y el Juzgado intervengan de inmediato para resguardar a los animales y evaluar el estado de salud de las mascotas involucradas.





La comunidad pidió “no mirar para otro lado” y solicitaron a quienes conocen al presunto agresor que sumen testimonios y colaboren difundiendo el caso con el fin de acelerar la intervención y evitar que continúe la violencia.





En un contexto donde el maltrato animal constituye un delito contemplado por la Ley 14.346, los vecinos reclamaron medidas urgentes y la presencia de las autoridades competentes para garantizar la integridad de los perros.



