(Vídeo) Vecinos de Intevu 14 denuncian grave caso de maltrato animal y exigen intervención urgente

Vecinos de Intevu 14 denuncian grave maltrato animal y exigen intervención urgente de Policía, Zoonosis y el Juzgado.
Un fuerte reclamo vecinal volvió a encender las alarmas por maltrato animal en Río Grande. Habitantes del barrio Intevu 14, específicamente en la zona de la casa 118, denunciaron públicamente que un residente del sector ejercería violencia diaria contra tres perros, generando un profundo repudio en la comunidad.
Los vecinos aseguran que los animales “reciben golpes todos los días”, lo que motivó que comenzaran a difundir la situación para exigir que las autoridades actúen lo antes posible. El pedido apunta a que tanto la Policía, como Zoonosis y el Juzgado intervengan de inmediato para resguardar a los animales y evaluar el estado de salud de las mascotas involucradas.
La comunidad pidió “no mirar para otro lado” y solicitaron a quienes conocen al presunto agresor que sumen testimonios y colaboren difundiendo el caso con el fin de acelerar la intervención y evitar que continúe la violencia.
En un contexto donde el maltrato animal constituye un delito contemplado por la Ley 14.346, los vecinos reclamaron medidas urgentes y la presencia de las autoridades competentes para garantizar la integridad de los perros.
Gracias por jugarte, es un infierno lo que vivimos en INTEVU 14. A la deriva del estado, ni muni ni pcia. Venta de "todo" y desprotección de los vecinos. Los animalitos no tienen la culpa de nada
Esa es la familia AGUERO GOHDE, trabajan en la muni y en gobierno obviamente como todo peronista violento, son de manual.
a ver si ALGUN FISCAL O ALGUN JUEZ,,,ACTUA DE OFICIO!!!!!!!
Son delitos del Art 71 del C.P.
y zonosis???? y defensa civil?? y la Policia??? nadie actua?? manga de inutiles!
claramente es un psicopata que utiliza a los perros para torturarlos y sentirse bien asi empezó el petizo orejudo luego de los perros pasa a humanos
tenes que ser muy hijo de puta, para golpear, a tres animales indefensos. si sos tan golpeador, golpeame a mi hijo de puta...
