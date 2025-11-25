(Vídeo) Vecinos de Intevu 14 denuncian grave caso de maltrato animal y exigen intervención urgente

Vecinos de Intevu 14 denuncian grave maltrato animal y exigen intervención urgente de Policía, Zoonosis y el Juzgado.

Residentes de la casa 118 del barrio Intevu 14 alertaron sobre reiterados hechos de violencia contra tres perros. Piden la intervención inmediata de la Policía, Zoonosis y el Juzgado ante los constantes golpes que sufrirían los animales.

Un fuerte reclamo vecinal volvió a encender las alarmas por maltrato animal en Río Grande. Habitantes del barrio Intevu 14, específicamente en la zona de la casa 118, denunciaron públicamente que un residente del sector ejercería violencia diaria contra tres perros, generando un profundo repudio en la comunidad.

Los vecinos aseguran que los animales “reciben golpes todos los días”, lo que motivó que comenzaran a difundir la situación para exigir que las autoridades actúen lo antes posible. El pedido apunta a que tanto la Policía, como Zoonosis y el Juzgado intervengan de inmediato para resguardar a los animales y evaluar el estado de salud de las mascotas involucradas.

La comunidad pidió “no mirar para otro lado” y solicitaron a quienes conocen al presunto agresor que sumen testimonios y colaboren difundiendo el caso con el fin de acelerar la intervención y evitar que continúe la violencia.

En un contexto donde el maltrato animal constituye un delito contemplado por la Ley 14.346, los vecinos reclamaron medidas urgentes y la presencia de las autoridades competentes para garantizar la integridad de los perros.

  1. Anónimonoviembre 25, 2025

    Gracias por jugarte, es un infierno lo que vivimos en INTEVU 14. A la deriva del estado, ni muni ni pcia. Venta de "todo" y desprotección de los vecinos. Los animalitos no tienen la culpa de nada

  2. Anónimonoviembre 25, 2025

    El gordo Alejandro Aguero

  3. Anónimonoviembre 25, 2025

    Esa es la familia AGUERO GOHDE, trabajan en la muni y en gobierno obviamente como todo peronista violento, son de manual. Hay que prenderlos fuegos y dejar los animalitos en adopcion

  4. Anónimonoviembre 25, 2025

    a ver si ALGUN FISCAL O ALGUN JUEZ,,,ACTUA DE OFICIO!!!!!!!
    Son delitos del Art 71 del C.P.
    ya detengan a este sorete, maltratador, y mandenlon a la unidad de detencion, que los presos, tambien le van a pegar tres veces por dia.. la misma que hacia este hijo de puta..
    y zonosis???? y defensa civil?? y la Policia??? nadie actua?? manga de inutiles!

  5. Anónimonoviembre 25, 2025

    alguien sabe nombre y apellido de este hijo de puta?
    o el numero de celular..lo necesito

  6. Anónimonoviembre 25, 2025

    capo el flaco que lo filmo..,,, hay que prenderle fuego la casa, pacen la direccion justa, que voy y hago justicia al toque.

  7. Anónimonoviembre 25, 2025

    claramente es un psicopata que utiliza a los perros para torturarlos y sentirse bien asi empezó el petizo orejudo luego de los perros pasa a humanos

  8. Anónimonoviembre 25, 2025

    ya te voy a encontrar en la calle, hijo de remil putas, y vas a ver que tan malo sos

  9. Anónimonoviembre 25, 2025

    apellido direccion y numero de celular.
    asi le prendo la casa fuego

  10. Anónimonoviembre 25, 2025

    den datos de este sorete. lo voy a ir a violar y va a aparecer colgado de un arbol.
    se va a a suicidar!

  11. Anónimonoviembre 25, 2025

    tenes que ser muy hijo de puta, para golpear, a tres animales indefensos. si sos tan golpeador, golpeame a mi hijo de puta...adonde vive este????

  12. Anónimonoviembre 25, 2025

    le pido a el que filmo, que pase la dire de este sorete

