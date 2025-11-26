Caos en la Salud Pública: denuncian maltrato, demoras eternas y un sistema medieval para acceder a análisis básicos

Un vecino de Ushuaia expuso su calvario para realizarse simples análisis de sangre y orina. Entre turnos que no llegan, trámites presenciales absurdos y falta de especialistas, la Salud Pública provincial vuelve a quedar en evidencia.
La crisis en la Salud Pública de Tierra del Fuego vuelve a quedar expuesta a través de un testimonio que refleja una situación que se repite en toda la provincia. Un vecino de Ushuaia relató el verdadero vía crucis burocrático que debió atravesar para poder realizarse unos básicos análisis de sangre y orina, indispensables para una operación de próstata que debe realizarse en Río Grande.

Según contó, desde septiembre intenta completar los estudios previos solicitados por un urólogo, pero la combinación de falta de especialistas, turnos inexistentes, respuestas tardías y un sistema de autorizaciones arcaico hicieron que su salud se siga deteriorando.

“Nos hacen la calesita”: turnos que nunca llegan y un laboratorio colapsado

El problema comenzó cuando intentó pedir turno por WhatsApp al Hospital Modular. Durante tres días no recibió respuesta. Al presentarse personalmente en el hospital, encontró que el área de atención al público estaba cerrada por ser día no hábil. Solo había un código QR para solicitar turnos, que recién fue respondido cuatro días después.

La respuesta del Laboratorio fue aún más desconcertante: cada orden médica debe ser validada presencialmente en Plan Sumar, sin excepciones, antes de pedir turno. Es decir:
  1. Ir al CAPS o centro de salud para la consulta.
  2. Viajar al Hospital Regional para validar la orden.
  3. Regresar al laboratorio o enviar WhatsApp para recién ahí intentar obtener un turno.
  4. Y finalmente, trasladarse al Hospital Modular para la extracción.
“Hacer pasear a la gente por toda la ciudad para un análisis, en 2025, cuando todo podría ser digital, es una falta de empatía total”, expresó el vecino.

Un sistema sin especialistas y una Salud Pública cada vez más deteriorada

En su relato, también expresó la desesperación de quienes necesitan atención crítica: “No tenemos neumonólogo en la provincia. Oftalmología no funciona. Los turnos parecen para el año 2050. Estamos en una ciudad turística, pero para los enfermos todo es un retroceso”.

A esto se suma otro señalamiento grave: el único urólogo con convenio en Ushuaia habría derivado a pacientes a su propia clínica privada, sometiéndolos a estudios “innecesarios y costosos”, según denunció el hombre, quien debió buscar atención en Río Grande.

“En el ambiente de salud se dice: ‘Profesional codicioso, para el paciente es peligroso’. Y es así”, afirmó.

“Parece la Edad Medieval”: indignación por un sistema que maltrata a los enfermos

El vecino calificó al sistema de autorizaciones como “medieval” y comparó el maltrato a los pacientes con un sketch de Antonio Gasalla: “Parece la Santa Inquisición. Hay que torturar a la gente para hacerse un análisis. Que falta de respeto, que atropello a la razón”.

Finalmente, expresó su indignación hacia los responsables del sistema: “La Salud Pública se vino abajo y todos somos responsables, pero sobre todo quienes la gestionan.
Los sindicatos solo cortan las calles cuando piden aumento, nunca para defender a los enfermos.”

La situación, lejos de ser un caso aislado, es señalada por numerosos pacientes que deben atravesar el mismo laberinto burocrático para acceder a prácticas básicas. Un reclamo que sigue creciendo mientras la gestión provincial guarda silencio y la salud se vuelve un recorrido lleno de obstáculos para quienes más la necesitan.

