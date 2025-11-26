Caos en la Salud Pública: denuncian maltrato, demoras eternas y un sistema medieval para acceder a análisis básicos

Ir al CAPS o centro de salud para la consulta. Viajar al Hospital Regional para validar la orden. Regresar al laboratorio o enviar WhatsApp para recién ahí intentar obtener un turno. Y finalmente, trasladarse al Hospital Modular para la extracción.

“Hacer pasear a la gente por toda la ciudad para un análisis, en 2025, cuando todo podría ser digital, es una falta de empatía total”, expresó el vecino.





Un sistema sin especialistas y una Salud Pública cada vez más deteriorada





En su relato, también expresó la desesperación de quienes necesitan atención crítica: “No tenemos neumonólogo en la provincia. Oftalmología no funciona. Los turnos parecen para el año 2050. Estamos en una ciudad turística, pero para los enfermos todo es un retroceso”.





A esto se suma otro señalamiento grave: el único urólogo con convenio en Ushuaia habría derivado a pacientes a su propia clínica privada, sometiéndolos a estudios “innecesarios y costosos”, según denunció el hombre, quien debió buscar atención en Río Grande.





“En el ambiente de salud se dice: ‘Profesional codicioso, para el paciente es peligroso’. Y es así”, afirmó.





“Parece la Edad Medieval”: indignación por un sistema que maltrata a los enfermos





El vecino calificó al sistema de autorizaciones como “medieval” y comparó el maltrato a los pacientes con un sketch de Antonio Gasalla: “Parece la Santa Inquisición. Hay que torturar a la gente para hacerse un análisis. Que falta de respeto, que atropello a la razón”.





Finalmente, expresó su indignación hacia los responsables del sistema: “La Salud Pública se vino abajo y todos somos responsables, pero sobre todo quienes la gestionan.

Los sindicatos solo cortan las calles cuando piden aumento, nunca para defender a los enfermos.”





La situación, lejos de ser un caso aislado, es señalada por numerosos pacientes que deben atravesar el mismo laberinto burocrático para acceder a prácticas básicas. Un reclamo que sigue creciendo mientras la gestión provincial guarda silencio y la salud se vuelve un recorrido lleno de obstáculos para quienes más la necesitan.