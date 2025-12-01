Gustavo Melella los quizo noquear y la Municipalidad de Ushuaia los salvó sobre la campana

Melella dejó varados a boxeadores fueguinos y los rescato la municipalidad Ushuaia para competir en el Nacional de cadetes. A menos de 72 ...

A menos de 72 horas del Campeonato Nacional de Boxeo, el Gobierno de Gustavo Melella abandonó sin aviso a los cadetes que debían representar a Tierra del Fuego en Buenos Aires. La Municipalidad de Ushuaia gestionó el traslado de urgencia y logró que los jóvenes puedan viajar y representar a la provincia.