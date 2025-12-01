Gustavo Melella los quizo noquear y la Municipalidad de Ushuaia los salvó sobre la campana

Melella dejó varados a boxeadores fueguinos y los rescato la municipalidad Ushuaia para competir en el Nacional de cadetes. A menos de 72 ...
Melella dejó varados a boxeadores fueguinos y los rescato la municipalidad Ushuaia para competir en el Nacional de cadetes. A menos de 72 horas del Campeonato Nacional de Boxeo, el Gobierno de Gustavo Melella abandonó sin aviso a los cadetes que debían representar a Tierra del Fuego en Buenos Aires. La Municipalidad de Ushuaia gestionó el traslado de urgencia y logró que los jóvenes puedan viajar y representar a la provincia.
El compromiso del gobernador Gustavo Melella para apoyar a los deportistas volvió a quedar en entredicho. A menos de tres días de que comenzara el Campeonato Nacional de Boxeo, los representantes de la categoría cadetes por Tierra del Fuego quedaron literalmente varados, sin pasajes ni respuesta alguna de parte de la Secretaría de Deportes.
Los jóvenes boxeadores debían viajar para competir entre el 3 y el 7 de diciembre en el mítico Club Athletic de la Ciudad de Azul, en Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, y sin previo aviso ni comunicación oficial, el Gobierno provincial les canceló el apoyo, dejándolos sin posibilidad de representar a la provincia. Hasta la madrugada del domingo, el panorama era de absoluto desconcierto.
Frente a la inacción provincial, fue la Municipalidad de Ushuaia, a través de gestiones directas del intendente Walter Vuoto, la que intervino de urgencia para evitar que los deportistas quedaran afuera del torneo. Gracias a estas acciones, ambos representantes ya se encuentran viajando hacia Buenos Aires para competir en nombre de la provincia… y, sobre todo, de Ushuaia.
Los atletas que representarán a Tierra del Fuego son:
- Daniel Valdés, categoría masculina 50 kg.
- Tomás Hernández, categoría 75 kg.
Ambos pugilistas expresaron públicamente su agradecimiento al Municipio de Ushuaia por “no dejarlos tirados” y permitirles cumplir el sueño de competir a nivel nacional, en contraste con el silencio absoluto del Gobierno de Melella, que una vez más prometió apoyo y, llegado el momento, los abandonó.
