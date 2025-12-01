Gustavo Melella los quizo noquear y la Municipalidad de Ushuaia los salvó sobre la campana

Melella dejó varados a boxeadores fueguinos y los rescato la municipalidad Ushuaia para competir en el Nacional de cadetes.   A menos de 72 ...

A tres días del viaje, el Gobierno provincial abandonó a los representantes fueguinos de boxeo y la Municipalidad de Ushuaia los salvó sobre la hora. Melella dejó varados a boxeadores fueguinos y Ushuaia los rescató para competir en el Nacional
Melella dejó varados a boxeadores fueguinos y los rescato la municipalidad Ushuaia para competir en el Nacional de cadetes.  A menos de 72 horas del Campeonato Nacional de Boxeo, el Gobierno de Gustavo Melella abandonó sin aviso a los cadetes que debían representar a Tierra del Fuego en Buenos Aires. La Municipalidad de Ushuaia gestionó el traslado de urgencia y logró que los jóvenes puedan viajar y representar a la provincia.

El compromiso del gobernador Gustavo Melella para apoyar a los deportistas volvió a quedar en entredicho. A menos de tres días de que comenzara el Campeonato Nacional de Boxeo, los representantes de la categoría cadetes por Tierra del Fuego quedaron literalmente varados, sin pasajes ni respuesta alguna de parte de la Secretaría de Deportes.

Los jóvenes boxeadores debían viajar para competir entre el 3 y el 7 de diciembre en el mítico Club Athletic de la Ciudad de Azul, en Provincia de Buenos Aires. Sin embargo, y sin previo aviso ni comunicación oficial, el Gobierno provincial les canceló el apoyo, dejándolos sin posibilidad de representar a la provincia. Hasta la madrugada del domingo, el panorama era de absoluto desconcierto.

Frente a la inacción provincial, fue la Municipalidad de Ushuaia, a través de gestiones directas del intendente Walter Vuoto, la que intervino de urgencia para evitar que los deportistas quedaran afuera del torneo. Gracias a estas acciones, ambos representantes ya se encuentran viajando hacia Buenos Aires para competir en nombre de la provincia… y, sobre todo, de Ushuaia.

Los atletas que representarán a Tierra del Fuego son:
  • Daniel Valdés, categoría masculina 50 kg.
  • Tomás Hernández, categoría 75 kg.
Ambos pugilistas expresaron públicamente su agradecimiento al Municipio de Ushuaia por “no dejarlos tirados” y permitirles cumplir el sueño de competir a nivel nacional, en contraste con el silencio absoluto del Gobierno de Melella, que una vez más prometió apoyo y, llegado el momento, los abandonó.

  1. Anónimodiciembre 01, 2025

    melella la concha de tu madre, apoya a los pibes. no ayudas con las clases ni con el deporte

    1. Anónimodiciembre 01, 2025

      MELELLA SÓLO LOS PUEDE NOQUEAR CON LA COLA Y EN 4 PATAS

    2. Anónimodiciembre 01, 2025

      Ponela de tu bolsillo, por que de el bolsillo de Melella no sale la guita, sale de los que pagamos impuestos, y a mi el boxeo no me interesa cabeza de termo!!!

  2. Anónimodiciembre 01, 2025

    Sigan, sigan. Vuelvan a votar al rosca floja. Dale!!!!!

    1. Anónimodiciembre 01, 2025

      a ese no le queda ni un filete de la rosca, toda gastada

    2. Anónimodiciembre 01, 2025

      Te dije que comentaras drogado.

  3. Anónimodiciembre 01, 2025

    Bien por la municipalida dde ushuaia. n esta estuvieron bien

    1. Anónimodiciembre 01, 2025

      Bien? Yo quieto que usen mi guita para que los residuos me los retiren todos los días, para que las calles estén en condiciones etc,,, no para mandar gente a boxear, ji jugar a la pelota a ningún lado

  4. Anónimodiciembre 01, 2025

    Meleya lo peor de lo peor, hdp sigan votando a éste tipo y así nos va ha ir.....

  5. Anónimodiciembre 01, 2025

    y los privados donde estan para estas cosas, con aportes y publicidad ????

    ResponderBorrar
    1. Anónimodiciembre 01, 2025

      Por qué voy a gastar mi dinero en el hobbie de otro? Explicame

  6. Anónimodiciembre 01, 2025

    Melella no llegas a cumplir tu mandato
    Te vamos a coser el culo

  7. Anónimodiciembre 01, 2025

    QUE COMUN MELELLA SOLATANDO LA MANO.

  8. Anónimodiciembre 01, 2025

    Melella sos cadáver político hdp

  9. Anónimodiciembre 01, 2025

    Dejen de romper las bolas, si quieren competir que se lo paguen, yo siempre me banque todo solo, hoy todos los hijos de pata piden y si no les das sos una basura?, trabajen y viajen pelotudos a quien le importa esos villeros que boxean, son negros cabeza como sus profes medina, fierita

  10. Anónimodiciembre 01, 2025

    Vuoto un crack para este pasquin

  11. Anónimodiciembre 01, 2025

    Seguro vuoto saca la plata de su bolsillo .todo lo bancamos los que pagamos los impuestos y servicio

