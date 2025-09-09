Nueva central eléctrica en Ushuaia: ¿inversión histórica o promesa de campaña?
El Gobierno provincial anunció la construcción de una central de 60 MW en Ushuaia que, según el gobernador Gustavo Melella, asegurará energía para 30 años. Sin embargo, persisten las dudas sobre si la obra realmente se concretará y cuál será el costo económico para la provincia.
En plena recta electoral, el gobernador Gustavo Melella encabezó el anuncio de una nueva central eléctrica en Ushuaia, presentación como una de las inversiones más relevantes de los últimos años. La planta promete garantizar 60 MW de capacidad instalada y resolver los problemas de abastecimiento de la capital fueguina para las próximas tres décadas.
El mandatario agradeció al Estado chino, a Terra Ignis SA (Que recientemente removio a su sindica) y a la empresa Rainbow International Xi'an Engineering, asegurando que “Ushuaia no va a tener techo de crecimiento en materia energética”.
Sin embargo, este tipo de anuncios despierta interrogantes. No es la primera vez que se difunden proyectos energéticos “históricos” que nunca se concretan en Tierra del Fuego, especialmente en épocas de campaña electoral. Desde el sector privado y opositor recuerdan que muchas de estas obras quedan en el plano de la promesa mientras los problemas de energía continúan afectando a los vecinos.
La ministra Gabriela Castillo explicó que la planta combinará turbinas de gas y recuperación de calor, con una producción estimada de 480 millones de kWh al año. Aun así, lo que no se precisó con claridad es el costo final que tendrá para la provincia y cómo impactará en las arcas del Estado fueguino. (La que hace poco dijo que no se cortaba más la Luz en Ushuaia, y por el contrario, ahora le pasa lo mismo a Tolhuin)
El propio Melella subrayó que se trata de una “inversión histórica” y que el modelo de asociación con privados permitirá mayores ganancias para el Estado. Pero persiste la duda: ¿quién asumirá los costos reales, en qué plazos y bajo qué condiciones se ejecutará la obra?
En un contexto donde varias inversiones anunciadas no pasaron del papel, la construcción de esta central eléctrica queda bajo la lupa. Lo que se presenta como una solución definitiva podría transformarse, nuevamente, en una promesa de campaña difícil de cumplir.
