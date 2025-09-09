Nueva central eléctrica en Ushuaia: ¿inversión histórica o promesa de campaña?

En un contexto donde varias inversiones anunciadas no pasaron del papel, la construcción de esta central eléctrica queda bajo la lupa. Lo que se presenta como una solución definitiva podría transformarse, nuevamente, en una promesa de campaña difícil de cumplir.

El Gobierno anunció una central eléctrica en Ushuaia, pero crecen las dudas sobre si se concretará y qué costo tendrá para la provincia.