(Vídeo) Robo insólito en una rotisería de Ushuaia: se llevó comida tras negarle una vianda

Robo insólito en Ushuaia: un hombre pidió una vianda en una rotisería, no quiso esperar y se llevó comida sin pagar. Todo quedó grabado.

Un curioso e indignante episodio tuvo lugar este martes en la rotisería “Lo del Gordo” de Ushuaia, cuando un hombre ingresó al local solicitando una vianda para comer y, al no recibir una respuesta inmediata, robó comida y escapó del lugar.

Según contaron los responsables del comercio, el sujeto pidió que le entregaran una porción, pero al explicarle que debía esperar unos minutos, tomó un recipiente con alimentos que encontró a mano y se retiró corriendo sin abonar.

Todo el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, que ahora servirán para intentar identificar al responsable.





El robo quedó grabado

Las imágenes muestran cómo el individuo actúa con total naturalidad antes de aprovechar un momento de distracción del personal para tomar la comida y salir del lugar. “Entró pidiendo una vianda, se le explicó que debía esperar, pero directamente agarró lo primero que vio y se fue. Fue cuestión de segundos”, indicaron desde el comercio.



Piden ayuda para identificarlo

Desde la rotisería informaron que evalúan realizar la denuncia policial y solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el responsable. Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 2901-514488.

“Sabemos que hay necesidad, pero esto no justifica el robo. Siempre tratamos de ayudar cuando podemos, pero lo que hizo no tiene justificación”, expresaron los propietarios del local.



Este tipo de hechos vuelve a poner en evidencia la creciente inseguridad en los comercios de Ushuaia, donde los robos menores, hurtos y daños se repiten con frecuencia, afectando a emprendedores y pequeños locales gastronómicos.





