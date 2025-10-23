(Vídeo) Robo insólito en una rotisería de Ushuaia: se llevó comida tras negarle una vianda

Robo insólito en Ushuaia: un hombre pidió una vianda en una rotisería, no quiso esperar y se llevó comida sin pagar. Todo quedó grabado.
Un curioso e indignante episodio tuvo lugar este martes en la rotisería “Lo del Gordo” de Ushuaia, cuando un hombre ingresó al local solicitando una vianda para comer y, al no recibir una respuesta inmediata, robó comida y escapó del lugar.
Según contaron los responsables del comercio, el sujeto pidió que le entregaran una porción, pero al explicarle que debía esperar unos minutos, tomó un recipiente con alimentos que encontró a mano y se retiró corriendo sin abonar.
Todo el hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad del local, que ahora servirán para intentar identificar al responsable.
El robo quedó grabado
Las imágenes muestran cómo el individuo actúa con total naturalidad antes de aprovechar un momento de distracción del personal para tomar la comida y salir del lugar. “Entró pidiendo una vianda, se le explicó que debía esperar, pero directamente agarró lo primero que vio y se fue. Fue cuestión de segundos”, indicaron desde el comercio.
Piden ayuda para identificarlo
Desde la rotisería informaron que evalúan realizar la denuncia policial y solicitaron la colaboración de la comunidad para dar con el responsable.
Quienes puedan aportar información pueden comunicarse al 2901-514488.
“Sabemos que hay necesidad, pero esto no justifica el robo. Siempre tratamos de ayudar cuando podemos, pero lo que hizo no tiene justificación”, expresaron los propietarios del local.
Este tipo de hechos vuelve a poner en evidencia la creciente inseguridad en los comercios de Ushuaia, donde los robos menores, hurtos y daños se repiten con frecuencia, afectando a emprendedores y pequeños locales gastronómicos.
es hurto, y es comida... no da para andar haciendo tanto quilombo, si entiendo a la rotiseria que tiiene que volver a realizar el pedido..ResponderBorrar
tambien entiendo que ellos son laburantes.
tampoco quiero festejar el suceso, pero lamentablemente estas cosas van a pasar, hay mucha gente pasando hambre. es lamentable, pero cada vez va a ser peor.
al final sos medio pelotudo entendes todo y no entendes nada jeropa, el robo no se justifica panchooBorrar
Y dales de comer vos la concha de tu madre. Ahora cualquier negro falopa puede ir y agarrar comida o hacer lo que quiera???Borrar
Así justifica ud el robo? Que por necesidad? Conoce ud el significado de ganarse el pan? Muchos pudimos haber estado en esa situación pero no salimos a robarBorrar
robo insolito?, que tiene de insolito? si la gente no tiene plata para nada ...ResponderBorrar
lo ves invalido? lo ves un viejicito que no puede hacer nada ?? en vez d pedir puede ofrecer limpiar la vereda al menosBorrar
Siempre los involucrados tienen piel color lenteja.Borrar
A LA PERONCHADA.ResponderBorrar
Roba x la corona. Tiene que llevarlo al 1111ResponderBorrar
ta mas duro, para la falopa si tieneResponderBorrar
Si esta duro no tiene hambre pelotudo ignoranteBorrar
Mientras tanto los politicos kukas te piden que los votes para poner un freno a Milei, no hablan de seguridas, de politicas, de leyes, 0 ideas y solo quieren mantener sus privilegios y sueldos. Voten bien para que los parasitos del peronismo no vuelvan masResponderBorrar
No piden que los voten para hacer las cosas bien. Piden que los voten para seguir robando y pudriendo el pais. Para frenar a milei? De que les saque los curros?Borrar
liberbobo, estos sucesos crecen desde que entro tu rey, la gente se caga de hambre.Borrar
A LA PERONCHADA, PAGA EL ESTADO.ResponderBorrar
Esa campera es de los pasantes municipales que estan en las coperativas..ResponderBorrar
Los pasantes no pertenecen a las coop sino a la muni. Pero esas camperas es de uso genérico porque las vi en el personal de uiseBorrar
Si. Es de esos.Borrar
ESTE ÑATO SIRCULA POR LA CALLE PERON NORTE TODAS LAS TARDES ,RASTREN CAMARAS DE LA SONAResponderBorrar
Para las flores, la merca y el escabio seguro tiene el negro hdp pero la comida la afana. Estamos a tiempo de sacarlos cagando Ushuaia no tiene que resignarse a qué pasen estás cosas.ResponderBorrar
Ésta gente es gentileza de nuestro intendente,dejó entrar personajes cómo él..no olvidar en las urnas..nuestra Ushuaia degradadaResponderBorrar
El vende patria la vieja borracha y narco Bullrich en acuerdo con el sorete narco de Espert etc etc son los creadores de la pobrezaResponderBorrar
y asi estamos te pide un reloj, te afana y sale corriendo una moto y lo mismo, le pegan a un jubilado por 50 lucas y no pasa nada asi estamos muchachos, eso es la libertad a aguantar ahora lo que se venga, un laburante pagando sueldos impuestos y encima aguantando que le afanen y no pasa nada en el medio del centroResponderBorrar
eso es necesidad.ResponderBorrar
peronismo en todo su esplendor! y lo peor es que trabaja para la muniResponderBorrar
LA PEPA PIG SE ROBÓ TODO Y TAMBIEN TIENE EL DESCARO DE VOLVER A PRESENTARSE CON LOS IMPRESENTABLES COMO MARTÍN PEREZ.... Y EL DE ACÁ EL AMIGO FIEL DE VOUTO EN LA NOCHE DE LA LEALTAD CHARGANDOSE A LA MUJER DE SU AMIGO, COMPADRE ETC ETC ETC. APOYANDO NUEVAMENTE A TITA, QUE TODAVÍA NO LE RESPONDIÓ SOBRE EL RADAR INGLES EN TDF.... TITA... EL QUE DICE QUE VA A DEFENDER LA SOBERANÍA... ANDA PELO DURO.... NO HAY NADA QUE HACER CON USTEDES PERONCHOS DE EXCRE MEN TO, YA NADIE LES CREE... SOBRETODO POR LOS POZOS, VAAAA CRATERES QUE TENEMOS EN LA CIUDAD....ResponderBorrar
No son de los pasantes., son de los punteros contratados por municipalidad, que no trabajan y les pagamos el sueldo la población con los impuestos. Sin vergüenzasResponderBorrar