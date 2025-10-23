Insolito: el IPV compró cubiertas con clavos cuando ya terminó el invierno

El IPV compró cubiertas con clavos por contratación directa en octubre, sin control del Tribunal de Cuentas y cuando el invierno ya terminó.
El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) realizó una contratación directa para adquirir cubiertas con clavos el 20 de octubre, cuando la temporada invernal ya concluyó. El expediente, además, no fue intervenido en Control Previo por el Tribunal de Cuentas Provincial (TCP).
En una nueva muestra de descoordinación y falta de planificación, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) procedió a comprar cubiertas con clavos el pasado 20 de octubre, mediante Contratación Directa, pese a que el invierno ya terminó hace semanas en Tierra del Fuego.
El dato insólito se suma a otra irregularidad no menor: el expediente de compra no fue intervenido en Control Previo por el Tribunal de Cuentas Provincial (TCP), organismo que —según denuncian fuentes internas— nunca revisa este tipo de adquisiciones, incumpliendo con su deber de fiscalización.
Falta de control y desidia institucional, una constante
La omisión del TCP no es un hecho aislado. En el ámbito estatal fueguino ya se ha vuelto costumbre que el Tribunal de Cuentas no ejerza su función de contralor en tiempo y forma, permitiendo compras directas sin control previo ni justificación de urgencia.
Lo más grave es que esta falta de controles ocurre bajo la conducción de sus jefes vitalicios, quienes perciben sueldos superiores a los 15 millones de pesos mensuales, pero rara vez cumplen con su rol de fiscalizar el uso de los fondos públicos.
“Ya ni sorprende que no intervengan, lo que llama la atención es que el IPVyH compre cubiertas con clavo cuando el invierno quedó atrás”, ironizó una fuente administrativa consultada.
Una compra sin sentido
La adquisición de elementos de uso exclusivamente invernal como las cubiertas con clavos en plena primavera carece de lógica operativa o técnica. No existe, hasta el momento, ninguna justificación pública ni resolución que explique la necesidad urgente de esta compra.
Mientras tanto, el Instituto Provincial de Vivienda sigue acumulando críticas por demoras en obras, escasa transparencia y decisiones administrativas difíciles de comprender.
El silencio oficial, aunque la campaña sigue
Ni el IPVyH ni el Tribunal de Cuentas emitieron declaraciones sobre esta nueva polémica. in embargo, la operación vuelve a poner en la mira la falta de control en el manejo de fondos públicos y la connivencia entre organismos que deberían garantizar la transparencia estatal.
