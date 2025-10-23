Insolito: el IPV compró cubiertas con clavos cuando ya terminó el invierno

Falta de control y desidia institucional, una constante





La omisión del TCP no es un hecho aislado. En el ámbito estatal fueguino ya se ha vuelto costumbre que el Tribunal de Cuentas no ejerza su función de contralor en tiempo y forma, permitiendo compras directas sin control previo ni justificación de urgencia.





Lo más grave es que esta falta de controles ocurre bajo la conducción de sus jefes vitalicios, quienes perciben sueldos superiores a los 15 millones de pesos mensuales , pero rara vez cumplen con su rol de fiscalizar el uso de los fondos públicos.





“Ya ni sorprende que no intervengan, lo que llama la atención es que el IPVyH compre cubiertas con clavo cuando el invierno quedó atrás”, ironizó una fuente administrativa consultada.



