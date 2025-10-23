Insolito: el IPV compró cubiertas con clavos cuando ya terminó el invierno

0 0 23 octubre 2025 2025-10-23T03:32:00-03:00 Editar esta nota

El IPV compró cubiertas con clavos por contratación directa en octubre, sin control del Tribunal de Cuentas y cuando el invierno ya terminó.



El Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) realizó una contratación directa para adquirir cubiertas con clavos el 20 de octubre, cuando la temporada invernal ya concluyó. El expediente, además, no fue intervenido en Control Previo por el Tribunal de Cuentas Provincial (TCP).

En una nueva muestra de descoordinación y falta de planificación, el Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH) procedió a comprar cubiertas con clavos el pasado 20 de octubre, mediante Contratación Directa, pese a que el invierno ya terminó hace semanas en Tierra del Fuego.

El dato insólito se suma a otra irregularidad no menor: el expediente de compra no fue intervenido en Control Previo por el Tribunal de Cuentas Provincial (TCP), organismo que —según denuncian fuentes internas— nunca revisa este tipo de adquisiciones, incumpliendo con su deber de fiscalización.

Compraron insumos de invierno en primavera

Falta de control y desidia institucional, una constante

La omisión del TCP no es un hecho aislado. En el ámbito estatal fueguino ya se ha vuelto costumbre que el Tribunal de Cuentas no ejerza su función de contralor en tiempo y forma, permitiendo compras directas sin control previo ni justificación de urgencia.

Lo más grave es que esta falta de controles ocurre bajo la conducción de sus jefes vitalicios, quienes perciben sueldos superiores a los 15 millones de pesos mensuales, pero rara vez cumplen con su rol de fiscalizar el uso de los fondos públicos.

“Ya ni sorprende que no intervengan, lo que llama la atención es que el IPVyH compre cubiertas con clavo cuando el invierno quedó atrás”, ironizó una fuente administrativa consultada.

Una compra sin sentido

La adquisición de elementos de uso exclusivamente invernal como las cubiertas con clavos en plena primavera carece de lógica operativa o técnica. No existe, hasta el momento, ninguna justificación pública ni resolución que explique la necesidad urgente de esta compra.

Mientras tanto, el Instituto Provincial de Vivienda sigue acumulando críticas por demoras en obras, escasa transparencia y decisiones administrativas difíciles de comprender.

El silencio oficial, aunque la campaña sigue

Ni el IPVyH ni el Tribunal de Cuentas emitieron declaraciones sobre esta nueva polémica. in embargo, la operación vuelve a poner en la mira la falta de control en el manejo de fondos públicos y la connivencia entre organismos que deberían garantizar la transparencia estatal.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook y a nuestro #instagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2391,Interes General,3229,Internacionales,155,Locales,3824,Noticias Nacionales,1417,Policiale,6,Policiales,11421,Sociedad,5035,Tecno,77,Tendencias,145,Titulares,14655,Ultimas Noticias,13044,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Insolito: el IPV compró cubiertas con clavos cuando ya terminó el invierno
Insolito: el IPV compró cubiertas con clavos cuando ya terminó el invierno
El IPV compró cubiertas con clavos por contratación directa en octubre, sin control del Tribunal de Cuentas y cuando el invierno ya terminó.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaD5nWHaZjSfzQwQLpUGpKGA84LuL9kwuB-bsfux5fEiKb53WVmKVU4-PvrpwK-59zGQCtsj54u1zxpexesFs90RXo6OMMdUppf_BdYFeJewVeL-o9RXMG9yGbLKKCToV7dNpJM1fEgxfNRRrazeo24era0rv_Dcem2ZwJvUMNRlqdTW5FQj5M/w640-h384/ipv%20ushuaia%20compra%20cubiertas%20con%20clavo%20cuando%20el%20invierno%20ya%20paso.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaD5nWHaZjSfzQwQLpUGpKGA84LuL9kwuB-bsfux5fEiKb53WVmKVU4-PvrpwK-59zGQCtsj54u1zxpexesFs90RXo6OMMdUppf_BdYFeJewVeL-o9RXMG9yGbLKKCToV7dNpJM1fEgxfNRRrazeo24era0rv_Dcem2ZwJvUMNRlqdTW5FQj5M/s72-w640-c-h384/ipv%20ushuaia%20compra%20cubiertas%20con%20clavo%20cuando%20el%20invierno%20ya%20paso.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/insolito-el-ipv-compro-cubiertas-con.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/insolito-el-ipv-compro-cubiertas-con.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos