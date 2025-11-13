(Vídeo) Robo reiterado en un local de Ushuaia: dos mujeres quedaron filmadas

13 noviembre 2025

Dos mujeres robaron en el local Mega Feria de Ushuaia y quedaron filmadas. Ya habrían participado en otro hecho similar en el mismo comercio.

Las ladronas ya habrían estado involucradas en otro hecho similar en el mismo comercio de Gobernador Godoy 221. Se llevaron prendas y artículos de belleza.

Un nuevo robo fue registrado en la ciudad de Ushuaia, esta vez en el local Mega Feria, ubicado en Gobernador Godoy 221, donde dos mujeres sustrajeron varias prendas y productos del comercio.

El hecho ocurrió el ayer, 12 de noviembre, sobre las 19 hs y quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Según se pudo saber, las autoras ya habrían participado en un hecho similar en el mismo local semanas atrás. En esta ocasión, se llevaron un delineador, packs de colitas para el cabello, un jean Wide Leg y dos tops negros, antes de retirarse del lugar sin abonar los productos.

La propietaria del comercio realizó la denuncia correspondiente y entregó el material fílmico a la Policía, que ya trabaja para identificar a las responsables y determinar si se trata de las mismas personas involucradas en el robo anterior.

El hecho generó indignación entre los comerciantes del sector, quienes reclaman mayor presencia policial y controles de seguridad, ante el incremento de pequeños hurtos en distintos locales del centro y barrios de la ciudad.

  1. Anónimonoviembre 13, 2025

    Y si dejan usurpar a cualquiera si saben q aca nadie los vota. Regalan tierras de ushuaia a cambio de votos

  2. Anónimonoviembre 13, 2025

    Derecho de admisión. Afueeeraaa!!

    1. Anónimonoviembre 13, 2025

      Eso. Afueraaaaaa! Vos el primero de todos

