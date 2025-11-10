Incendio en un local comercial de Ushuaia: pérdidas materiales pero sin heridos

El siniestro se registró durante la madrugada de este lunes en la rotisería “Mucho Gusto”, ubicada en Gobernador Paz y Gobernador Godoy. Bomberos y personal policial trabajaron en el lugar.

Un incendio se desató durante la madrugada de este lunes en el local comercial “Rotisería Mucho Gusto”, ubicado en la intersección de las calles Gobernador Paz y Gobernador Godoy, generando importantes pérdidas materiales.





Personal de Bomberos Ushuaia y Policía Provincial acudieron rápidamente al lugar y lograron controlar las llamas que se habían propagado en el sector de cocina del establecimiento.





Tras finalizar las tareas de extinción, los peritos determinaron que el foco ígneo se habría originado en el entretecho del área de cocina, presumiéndose que se trató de un hecho accidental, sin indicios de intervención de terceros.





Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas. Se labraron las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro y evaluar los daños.



