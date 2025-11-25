Retirados policiales: siguen sin cobrar hace más de 4 meses y provincias vecinas se hacen eco del conflicto

Mientras los policías retirados llevan más de cuatro meses sin cobrar y sin aguinaldo, Misiones se suma al reclamo y denuncia la falta de respuestas del Gobierno fueguino. Mañana habrá una manifestación en la Plaza de las Américas para exigir el pago inmediato de los haberes atrasados.

El conflicto por la falta de pago a los policías retirados de Tierra del Fuego sigue escalando y ya genera repercusiones en otras provincias. A más de cuatro meses sin cobrar, sin aguinaldo y sin una solución concreta por parte del Ejecutivo, el malestar traspasó fronteras y llegó a Misiones, donde el diputado provincial Ramón Óscar Amarilla hizo público su acompañamiento al reclamo.





La única acción institucional realizada hasta ahora —una sesión en la Legislatura provincial— terminó sin avances reales, sin un plan de pago y sin un compromiso formal del Gobierno. En paralelo, el gobernador Gustavo Melella y su gabinete parecen estar enfocados en otros temas, mientras miles de familias viven una situación crítica.





Nueva manifestación: miércoles 26 a las 12 horas





Ante la falta total de respuestas, los policías retirados confirmaron una nueva concentración para este miércoles 26 de noviembre, a las 12 horas en la Plaza de las Américas de Ushuaia.





Los manifestantes exigirán:

Pago inmediato de los haberes atrasados Acreditación del aguinaldo Una solución concreta y no promesas vacías Regularización definitiva del sistema de pagos

La expectativa es que la protesta sea multitudinaria, ya que la situación económica de los retirados es insostenible y el malestar continúa creciendo.

Un conflicto que crece mientras el Gobierno mira para otro lado





El reclamo ya es tema en varias provincias, lo que evidencia la gravedad del problema. La falta de pago no sólo afecta a los retirados, sino a todo el sistema de reconocimiento institucional hacia quienes dedicaron su vida al servicio de seguridad.





Mientras tanto, el Gobierno provincial continúa sin ofrecer explicaciones claras, sin un cronograma de pagos y sin un gesto político que dé señales de resolución.