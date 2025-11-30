Ushuaia: corte de luz programado este domingo por la conexión de la nueva subestación del IPES

Este domingo 30 de noviembre, entre las 07:00 y las 15:00, habrá un corte programado de energía en el centro de Ushuaia. La DPE realizará maniobras para habilitar la nueva subestación del IPES y retirar instalaciones antiguas.
La Dirección Provincial de Energía (DPE) anunció que hoy, domingo 30 de noviembre, de 07:00 a 15:00 horas, se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica que afectará a distintos sectores del centro de Ushuaia, en el marco de los trabajos de readecuación de la infraestructura eléctrica.

Según informaron desde el organismo, la interrupción es necesaria para realizar las maniobras de conexión de la nueva subestación transformadora ubicada dentro del edificio del IPES. La obra permitirá retirar instalaciones antiguas, mejorar la capacidad operativa y optimizar la distribución eléctrica en el área céntrica.

Zonas afectadas por el corte

El servicio se verá interrumpido en el sector comprendido entre:
  • Yaganes y Lasserre
  • Maipú y Magallanes
La DPE explicó que estos trabajos buscan garantizar la seguridad del personal y proteger el equipamiento durante la puesta en carga de la nueva subestación, considerada clave para mejorar la calidad del servicio en la zona.

Disculpas por las molestias

Desde el organismo solicitaron comprensión a los usuarios afectados, recordando que estas interrupciones son necesarias para avanzar con las mejoras en el sistema eléctrico de la ciudad.

