Investigan la muerte de una mujer en Ushuaia

Una mujer fue hallada sin vida en Ushuaia. La policía investiga el hecho.

En la tarde-noche del martes, personal policial intervino en un domicilio de la calle Bahía de los Abrigos al 3900, donde una mujer de 45 años fue hallada sin vida por su pareja.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía Provincial y peritos de Policía Científica trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del fallecimiento. Según informaron fuentes oficiales, las primeras pericias no detectaron indicios de participación de terceros.

La mujer fue identificada como Yazmín Troncoso y sus restos serán sometidos a una autopsia este miércoles, a fin de confirmar las causas del deceso.
Si bien el caso continúa en investigación, las autoridades y profesionales de la salud recordaron la importancia de visibilizar la salud mental como un tema de cuidado comunitario, promoviendo la contención y la búsqueda de ayuda temprana.

Sí necesitas ayuda, no estás solo/a

En Tierra del Fuego existen líneas y espacios de atención gratuita para quienes atraviesen momentos de crisis o sientan que su salud emocional está en riesgo:

Argentina

Línea 0800-999-0091 (todo el país) – Salud Mental

Ushuaia

Centro de Salud Mental Ushuaia: 2901-421388. Dirección de Salud Mental, ubicada en las 60 Viviendas, Tira 2 Casa 12.

Servicio de Salud Mental del Hospital Regional Ushuaia, en 12 de Octubre y Maipú (tel. 423443 – 441098 – 441045)

Centro de Abordajes de las Problemáticas de Consumo, en Concejal Rubinos Nº 153 a 157 (tel. 445546 y 445527).

Río Grande

Hospital Regional Río Grande – Salud Mental: Ubicado en Ameghino Nº 709 (tel. 442042)

Hospital Modular Tolhuin: Centro Asistencial, ubicado en Av. De los Selknam Nº 244 (Tel. 492003 – 492121).


También podés acercarte al centro de salud más cercano para recibir asistencia.
Hablar puede salvar vidas. La contención y el acompañamiento son claves para atravesar momentos difíciles.

  Anónimoagosto 13, 2025

    Q.E.P.D Yasmín, no lo puedo creer fuerza a la familia

