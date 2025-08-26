Presos de Ushuaia publican en redes sociales y exponen la falta de controles en el Servicio Penitenciario

Una vez más, presos de la capital fueguina quedaron en el centro de la polémica tras detectarse que realizan publicaciones en redes sociales desde el interior de la cárcel. (VER NOTA)

En esta oportunidad, se trata de los internos Thiago Rolando y Sebastián Hugo Márquez, quienes cumplen condenas por distintos delitos y se encuentran alojados en el anexo de la Unidad de Detención de Ushuaia.





Según se constató, los reclusos no solo cuentan con acceso a teléfonos celulares, sino que además filman imágenes dentro de sus celdas y las difunden en plataformas digitales, lo que deja en evidencia la ausencia de controles efectivos por parte del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego.





El episodio genera preocupación en la comunidad, ya que no es el primero en registrarse: días atrás se conocieron casos similares, lo que plantea dudas sobre la seguridad, el orden y la disciplina dentro del establecimiento carcelario.





Mientras tanto, no hubo declaraciones oficiales sobre las medidas que se tomarán para frenar estas irregularidades que manchan nuevamente la gestión penitenciaria en la provincia.



