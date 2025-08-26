Presos de Ushuaia publican en redes sociales y exponen la falta de controles en el Servicio Penitenciario

Presos de Ushuaia publican en redes sociales desde sus celdas y exponen la falta de control del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego.
Una vez más, presos de la capital fueguina quedaron en el centro de la polémica tras detectarse que realizan publicaciones en redes sociales desde el interior de la cárcel. (VER NOTA)
En esta oportunidad, se trata de los internos Thiago Rolando y Sebastián Hugo Márquez, quienes cumplen condenas por distintos delitos y se encuentran alojados en el anexo de la Unidad de Detención de Ushuaia.
Según se constató, los reclusos no solo cuentan con acceso a teléfonos celulares, sino que además filman imágenes dentro de sus celdas y las difunden en plataformas digitales, lo que deja en evidencia la ausencia de controles efectivos por parte del Servicio Penitenciario de Tierra del Fuego.
El episodio genera preocupación en la comunidad, ya que no es el primero en registrarse: días atrás se conocieron casos similares, lo que plantea dudas sobre la seguridad, el orden y la disciplina dentro del establecimiento carcelario.
Mientras tanto, no hubo declaraciones oficiales sobre las medidas que se tomarán para frenar estas irregularidades que manchan nuevamente la gestión penitenciaria en la provincia.
Oregón culiado vas a volver a vivir con los violetas, de donde sos vos violín 🎻🎻🎻🎻ResponderBorrar
Ushuaia tierra de nadie. Violadores sueltos haciendo uber. Usurpación masivas. Ususrpaciines en la ruta de arriba. Carritos de choripabes x todos lados sin controles. Motorhome y casillas rodantes viviendo en las calles dejando todas sus mierdas. Transporte de larga distancia ilegales. Cocinas de droga en dos banderas y 3 banderas. Así está ushuaia ahora. Llamas a la policía y no van.ResponderBorrar
por lo menos ellos tienen clasesResponderBorrar
El que le vende los celulares a los internos es el cabo Franco Cardozo , que vive en el valle de Andorra anda en una Suran gris salió de franco hoy a las 07.00 hs algo gato , esté celular me lo vendió el .ResponderBorrar
MANDENLOS A TRABAJARResponderBorrar
.
PENITENCIARIO INÚTILES, SIEMPRE FUERON UNOS INÚTILES, ROBAN CON RECARGOS TRUCHOS, PROTEGEN VIOLADORES, O NO ORTEGA???ResponderBorrar
Ya que publican en redes sociales que no hay control que también digan como entra mariguana y pastillasResponderBorrar
PRIVADOS DE LA LIBERTAD... NO ES DE TODA LIBERTAD?ResponderBorrar
UN CELULAR PARA QUE? PARA NO PASARLO TAN EN SOLEDAD?
Teléfonos entregados x melella jajaResponderBorrar