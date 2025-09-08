(Vídeo) ÚLTIMO MOMENTO: Incendio en Trejo Noel y Salta movilizan a bomberos y policías en Ushuaia

Nuevo incendio en Ushuaia, esta vez en Trejo Noel y Salta. Bomberos y policías trabajan en el lugar. Es el tercero en pocos días en la ciudad.

Durante la tarde de este lunes se desató un nuevo incendio en una vivienda ubicada en la intersección de Trejo Noel y Salta , lo que motivó la intervención inmediata de bomberos voluntarios y personal policial.

Por el momento, no se informó sobre personas heridas , aunque las llamas generaron alarma entre los vecinos de la zona. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para controlar la situación y evitar la propagación del fuego a viviendas linderas.

Este siniestro se suma a una serie de incendios registrados en la ciudad durante los últimos días, que ya dejó un saldo trágico con víctimas fatales. La reiteración de estos episodios en tan corto tiempo provoca inquietud y sospechas sobre sus causas, mientras avanza la investigación judicial y pericial.



