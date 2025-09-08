(Vídeo) ÚLTIMO MOMENTO: Incendio en Trejo Noel y Salta movilizan a bomberos y policías en Ushuaia

0 0 08 septiembre 2025 2025-09-08T11:03:00-03:00 Editar esta nota

Nuevo incendio en Ushuaia, esta vez en Trejo Noel y Salta. Bomberos y policías trabajan en el lugar. Es el tercero en pocos días en la ciudad.

Se trata del tercer incendio registrado en pocos días en la capital fueguina, lo que genera gran preocupación en la comunidad.
Durante la tarde de este lunes se desató un nuevo incendio en una vivienda ubicada en la intersección de Trejo Noel y Salta, lo que motivó la intervención inmediata de bomberos voluntarios y personal policial.

Por el momento, no se informó sobre personas heridas, aunque las llamas generaron alarma entre los vecinos de la zona. Los equipos de emergencia trabajan en el lugar para controlar la situación y evitar la propagación del fuego a viviendas linderas.

Este siniestro se suma a una serie de incendios registrados en la ciudad durante los últimos días, que ya dejó un saldo trágico con víctimas fatales. La reiteración de estos episodios en tan corto tiempo provoca inquietud y sospechas sobre sus causas, mientras avanza la investigación judicial y pericial.

Agradecemos a los amigos y lectores que envían por #Whatsapp 📲 +54 2901 48-8710 #Facebook ya nuestro #intagram @cronicasfueguinas_oficial imágenes y vídeos para compartir. #noticias #cronicasfueguinas. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,266,Espectaculos,83,Interes,2350,Interes General,3167,Internacionales,149,Locales,3587,Noticias Nacionales,1395,Policiale,4,Policiales,11358,Sociedad,4947,Tecno,76,Tendencias,125,Titulares,14395,Ultimas Noticias,12784,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) ÚLTIMO MOMENTO: Incendio en Trejo Noel y Salta movilizan a bomberos y policías en Ushuaia
(Vídeo) ÚLTIMO MOMENTO: Incendio en Trejo Noel y Salta movilizan a bomberos y policías en Ushuaia
Nuevo incendio en Ushuaia, esta vez en Trejo Noel y Salta. Bomberos y policías trabajan en el lugar. Es el tercero en pocos días en la ciudad.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWtc6liFTVl5aMkQX6QJNRgzD77QzImey5HpTV3cSgVZPUsPpEzwSxKgtch3aWJiZSe_8-OPADag5RoYDbM8iG8BCj-Pmvu48lcLk_-UKK9ibLpaWBPpFtqpmqZhhxj8uhXPEoNbY-wUAVYEhCcW2VaiLECF_GYyhf7tqqqW4X5yhU4PHXJRtk/w640-h372/nuevo%20incendio%20en%20ushuaia%20calle%20trejo%20noel%20y%20salta.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiWtc6liFTVl5aMkQX6QJNRgzD77QzImey5HpTV3cSgVZPUsPpEzwSxKgtch3aWJiZSe_8-OPADag5RoYDbM8iG8BCj-Pmvu48lcLk_-UKK9ibLpaWBPpFtqpmqZhhxj8uhXPEoNbY-wUAVYEhCcW2VaiLECF_GYyhf7tqqqW4X5yhU4PHXJRtk/s72-w640-c-h372/nuevo%20incendio%20en%20ushuaia%20calle%20trejo%20noel%20y%20salta.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-ultimo-momento-incendio-en-trejo.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/09/video-ultimo-momento-incendio-en-trejo.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos