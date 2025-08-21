Tragedia en Ushuaia: madre e hija fueron halladas muertas en Monte Gallinero

Una tragedia sacudió a la ciudad este jueves, cuando personal policial halló los cuerpos sin vida de Beatriz Fortunato Polia (85) y su hija Mabel Beatriz Rincón (54) en un departamento de la Tira 7 del barrio Monte Gallinero.

El hecho se conoció luego de que allegados dieran aviso a las autoridades al no poder comunicarse con ellas. Con orden judicial, efectivos ingresaron a la vivienda y constataron el fallecimiento de ambas mujeres.





De acuerdo a los primeros indicios, las muertes podrían estar vinculadas a la inhalación de monóxido de carbono, aunque será la Justicia, junto con las pericias técnicas, la que determine con exactitud las causas del deceso. La investigación se encuentra en curso y el caso generó una profunda conmoción en la comunidad ushuaiense.