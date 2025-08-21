Tragedia en Ushuaia: madre e hija fueron halladas muertas en Monte Gallinero

0 0 21 agosto 2025 2025-08-21T12:56:00-03:00 Editar esta nota

Conmoción en Ushuaia: hallaron muertas a una mujer de 85 años y su hija de 54 en Monte Gallinero. Se investiga posible intoxicación con monóxido.

Las primeras hipótesis apuntan a una posible intoxicación con monóxido de carbono. La Justicia investiga las causas del deceso.
Una tragedia sacudió a la ciudad este jueves, cuando personal policial halló los cuerpos sin vida de Beatriz Fortunato Polia (85) y su hija Mabel Beatriz Rincón (54) en un departamento de la Tira 7 del barrio Monte Gallinero.

El hecho se conoció luego de que allegados dieran aviso a las autoridades al no poder comunicarse con ellas. Con orden judicial, efectivos ingresaron a la vivienda y constataron el fallecimiento de ambas mujeres.

De acuerdo a los primeros indicios, las muertes podrían estar vinculadas a la inhalación de monóxido de carbono, aunque será la Justicia, junto con las pericias técnicas, la que determine con exactitud las causas del deceso. La investigación se encuentra en curso y el caso generó una profunda conmoción en la comunidad ushuaiense.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,263,Espectaculos,82,Interes,2332,Interes General,3148,Internacionales,145,Locales,3505,Noticias Nacionales,1391,Policiale,3,Policiales,11332,Sociedad,4918,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14303,Ultimas Noticias,12692,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Tragedia en Ushuaia: madre e hija fueron halladas muertas en Monte Gallinero
Tragedia en Ushuaia: madre e hija fueron halladas muertas en Monte Gallinero
Conmoción en Ushuaia: hallaron muertas a una mujer de 85 años y su hija de 54 en Monte Gallinero. Se investiga posible intoxicación con monóxido.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFHTPRumQr3Ae8NeXykbx6wYKKviWYIeK825GndxxtVaQ520kUssJ6ANK6MJ8urTEszkzBaA4LMks7rfPihCOhPL7rfP_IHClVaQWuSPalzeVgsHw-1eY-UOksiSJ8uW5heuU7nlHl7_Qvldwe7CC0btGF204yT_B0ai81T5yIQrwG7ZaMSCN_/w640-h384/monte%20gallinero%20ushuaia%20fllecidas%20dos%20mujeres.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFHTPRumQr3Ae8NeXykbx6wYKKviWYIeK825GndxxtVaQ520kUssJ6ANK6MJ8urTEszkzBaA4LMks7rfPihCOhPL7rfP_IHClVaQWuSPalzeVgsHw-1eY-UOksiSJ8uW5heuU7nlHl7_Qvldwe7CC0btGF204yT_B0ai81T5yIQrwG7ZaMSCN_/s72-w640-c-h384/monte%20gallinero%20ushuaia%20fllecidas%20dos%20mujeres.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/tragedia-en-ushuaia-madre-e-hija-fueron.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/tragedia-en-ushuaia-madre-e-hija-fueron.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos