(Vídeo) Ana Karina Madera, la fueguina que busca ingresar a Gran Hermano

Ana Karina Madera, fueguina, se postuló para Gran Hermano y busca representar a Tierra del Fuego en la casa más famosa de la Argentina.

Con entusiasmo y mucha energía, Madera presentó su video de postulación en el que expresó el desafío y las ganas de representar a Tierra del Fuego dentro de la casa más vista del país.

Desde la provincia se multiplicaron los mensajes de apoyo y buenos deseos para que pueda cumplir su sueño de ser la primera fueguina en ingresar a la emblemática competencia televisiva.

“Es hora de que un fueguino entre a la casa más famosa de la Argentina”, señalaron sus allegados, destacando la oportunidad de visibilizar a Tierra del Fuego en la pantalla nacional. En redes sociales ya circula el video que Ana Karina realizó como presentación oficial, donde se muestra decidida a darlo todo para llegar al reality.



Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.