Automovilismo en vilo: el estado de Martín Thompson es crítico y de extrema gravedad

El automovilismo fueguino atraviesa horas de profunda tristeza e incertidumbre. El piloto riograndense Martín Thompson, quien resultó gravemente herido durante la primera etapa del Gran Premio de la Hermandad, se encuentra en un estado crítico y de extrema gravedad.

Según informó su familia, durante la madrugada su cuadro respiratorio desmejoró de tal manera que debió ser asistido mecánicamente. Además, señalaron que Thompson no presenta actividad cerebral, lo que descarta cualquier posibilidad de intervención quirúrgica.





El accidente ocurrió en inmediaciones del complejo fronterizo de San Sebastián, antes de cruzar a territorio chileno. Allí, el piloto sufrió un fuerte impacto que motivó su inmediata derivación y atención médica de urgencia. La noticia golpea de lleno al mundo del automovilismo fueguino, que en las últimas horas se mantiene en vilo y en cadena de oración por la salud del deportista.