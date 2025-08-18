Automovilismo en vilo: el estado de Martín Thompson es crítico y de extrema gravedad

El piloto fueguino Martín Thompson está en estado crítico tras su accidente en el Gran Premio de la Hermandad. No presenta actividad cerebral.
El automovilismo fueguino atraviesa horas de profunda tristeza e incertidumbre. El piloto riograndense Martín Thompson, quien resultó gravemente herido durante la primera etapa del Gran Premio de la Hermandad, se encuentra en un estado crítico y de extrema gravedad.
Según informó su familia, durante la madrugada su cuadro respiratorio desmejoró de tal manera que debió ser asistido mecánicamente. Además, señalaron que Thompson no presenta actividad cerebral, lo que descarta cualquier posibilidad de intervención quirúrgica.
El accidente ocurrió en inmediaciones del complejo fronterizo de San Sebastián, antes de cruzar a territorio chileno. Allí, el piloto sufrió un fuerte impacto que motivó su inmediata derivación y atención médica de urgencia. La noticia golpea de lleno al mundo del automovilismo fueguino, que en las últimas horas se mantiene en vilo y en cadena de oración por la salud del deportista.
ya es hora que digan la verdad, que algunos ya sabemos desde el sabado!ResponderBorrar
no mientan mas!
y que la comicion renuncie ya!!!
y adonde estan todos los que la organizaron???
el intendente cheque perez, el petizo orejudi de gaston diaz, el secretario de deportes, melella....???
pongan la cara ahora. manga de delincuentes!!
GASTON DIAZ, hacete cargo de este pibe ahora gil.ResponderBorrar
todos los organizadores estan hasta las manos, especialmente don cheque perez, y su amante el petizo orejudo de gaston cuernos diazResponderBorrar
Chuta que el Bahamonde Barría se emocionó con llevar q CHI CHI CHI LE LE LEEE! Y le cantó cualquier webada!!ResponderBorrar
Mis respetos y fuerza a la familia.
Paulino R.
El gp de la hermandad y la vuelta de tdf no toenen q hacerse másResponderBorrar
Tienen los pilotos, de deporte, seguros amplios, mas caros que cubran, la mayor exposición al riesgo?ResponderBorrar
Copar de puertos trabaja en aumento para parar los reclamos por la quita de recursosResponderBorrar
Los genios copares trabajan en el mejor aumento para ellos los directores y algunas migas para el resto y tambien aumento en las extras que las toman tambien los directores copar.
Re chantas los genios. Reciben aumento ellos por todos lados y ni siquiera se calientan en salir a reclamar nada.
Gracias murcia por el aumento !!!
Pobre tipo, ojala se recupere. Pero ya es hora que suspendan esta carrera para siempre, lo mismo que la vuelta a TDF, puro ruido, basura, mugre, llena de chilotes,,, contaminan mas que las salmonerasResponderBorrar
Hace un par de años atrás un auto casi choca un camión que transportaba combustible. Por poco no fue una tragedia. Pasa que todo se lo toman como una anécdota y no como algo que tienen que corregir. 50 años lleva esta competencia y pasan estas cosas... Alguien está haciendo las cosas mal, muy mal.ResponderBorrar
Ojalá el piloto se pueda recuperar y continuar con su vida.
Mi más sincero deseo de recuperación para Martín...ahora, no es momento de prohibir esa carrera de mierda que tiene normas de seguridad de la decada del 70? además de todos los marrones cabezas que van a prender fuego y dejar botellas en cualquier ladoResponderBorrar
ojala que se mejore, y lamento mucho el accidente, pero todos los que hacen ese deporte saben y conocen los riesgos, no entiendo porque suspendieron la carrera. me parece que hubo algunas cosas oscuras en la organizacion .ResponderBorrar
Alguien puede explicar como fue el accidente? ya que esos autos y los pilotos tienen toda las medidas de seguridad. Que fallo? para tremendo accidenteResponderBorrar