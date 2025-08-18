Automovilismo en vilo: el estado de Martín Thompson es crítico y de extrema gravedad

12 0 18 agosto 2025 2025-08-18T01:01:00-03:00 Editar esta nota

El piloto fueguino Martín Thompson está en estado crítico tras su accidente en el Gran Premio de la Hermandad. No presenta actividad cerebral.

El piloto riograndense sufrió un grave accidente en el Gran Premio de la Hermandad. Su familia confirmó que no registra actividad cerebral.
El automovilismo fueguino atraviesa horas de profunda tristeza e incertidumbre. El piloto riograndense Martín Thompson, quien resultó gravemente herido durante la primera etapa del Gran Premio de la Hermandad, se encuentra en un estado crítico y de extrema gravedad.

Según informó su familia, durante la madrugada su cuadro respiratorio desmejoró de tal manera que debió ser asistido mecánicamente. Además, señalaron que Thompson no presenta actividad cerebral, lo que descarta cualquier posibilidad de intervención quirúrgica.

El accidente ocurrió en inmediaciones del complejo fronterizo de San Sebastián, antes de cruzar a territorio chileno. Allí, el piloto sufrió un fuerte impacto que motivó su inmediata derivación y atención médica de urgencia. La noticia golpea de lleno al mundo del automovilismo fueguino, que en las últimas horas se mantiene en vilo y en cadena de oración por la salud del deportista.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 12
  1. Anónimoagosto 18, 2025

    ya es hora que digan la verdad, que algunos ya sabemos desde el sabado!
    no mientan mas!
    y que la comicion renuncie ya!!!
    y adonde estan todos los que la organizaron???
    el intendente cheque perez, el petizo orejudi de gaston diaz, el secretario de deportes, melella....???
    pongan la cara ahora. manga de delincuentes!!

    ResponderBorrar
  2. Anónimoagosto 18, 2025

    GASTON DIAZ, hacete cargo de este pibe ahora gil.

    ResponderBorrar
  3. Anónimoagosto 18, 2025

    todos los organizadores estan hasta las manos, especialmente don cheque perez, y su amante el petizo orejudo de gaston cuernos diaz

    ResponderBorrar
  4. Anónimoagosto 18, 2025

    Chuta que el Bahamonde Barría se emocionó con llevar q CHI CHI CHI LE LE LEEE! Y le cantó cualquier webada!!

    Mis respetos y fuerza a la familia.
    Paulino R.

    ResponderBorrar
  5. Anónimoagosto 18, 2025

    El gp de la hermandad y la vuelta de tdf no toenen q hacerse más

    ResponderBorrar
  6. Anónimoagosto 18, 2025

    Tienen los pilotos, de deporte, seguros amplios, mas caros que cubran, la mayor exposición al riesgo?

    ResponderBorrar
  7. Anónimoagosto 18, 2025

    Copar de puertos trabaja en aumento para parar los reclamos por la quita de recursos
    Los genios copares trabajan en el mejor aumento para ellos los directores y algunas migas para el resto y tambien aumento en las extras que las toman tambien los directores copar.
    Re chantas los genios. Reciben aumento ellos por todos lados y ni siquiera se calientan en salir a reclamar nada.
    Gracias murcia por el aumento !!!

    ResponderBorrar
  8. Anónimoagosto 18, 2025

    Pobre tipo, ojala se recupere. Pero ya es hora que suspendan esta carrera para siempre, lo mismo que la vuelta a TDF, puro ruido, basura, mugre, llena de chilotes,,, contaminan mas que las salmoneras

    ResponderBorrar
  9. Anónimoagosto 18, 2025

    Hace un par de años atrás un auto casi choca un camión que transportaba combustible. Por poco no fue una tragedia. Pasa que todo se lo toman como una anécdota y no como algo que tienen que corregir. 50 años lleva esta competencia y pasan estas cosas... Alguien está haciendo las cosas mal, muy mal.
    Ojalá el piloto se pueda recuperar y continuar con su vida.

    ResponderBorrar
  10. Anónimoagosto 18, 2025

    Mi más sincero deseo de recuperación para Martín...ahora, no es momento de prohibir esa carrera de mierda que tiene normas de seguridad de la decada del 70? además de todos los marrones cabezas que van a prender fuego y dejar botellas en cualquier lado

    ResponderBorrar
  11. Anónimoagosto 18, 2025

    ojala que se mejore, y lamento mucho el accidente, pero todos los que hacen ese deporte saben y conocen los riesgos, no entiendo porque suspendieron la carrera. me parece que hubo algunas cosas oscuras en la organizacion .

    ResponderBorrar
  12. Anónimoagosto 18, 2025

    Alguien puede explicar como fue el accidente? ya que esos autos y los pilotos tienen toda las medidas de seguridad. Que fallo? para tremendo accidente

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,263,Espectaculos,82,Interes,2330,Interes General,3144,Internacionales,145,Locales,3495,Noticias Nacionales,1389,Policiale,3,Policiales,11328,Sociedad,4915,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14291,Ultimas Noticias,12680,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Automovilismo en vilo: el estado de Martín Thompson es crítico y de extrema gravedad
Automovilismo en vilo: el estado de Martín Thompson es crítico y de extrema gravedad
El piloto fueguino Martín Thompson está en estado crítico tras su accidente en el Gran Premio de la Hermandad. No presenta actividad cerebral.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDGNRix1O5iYK8iU6jWN2SM390AKpxhvIUrhyphenhyphenFrRfogeqTu4qyhTKNLlojJkWj5j3E9ae0V337SKxKM3lWC8lb7PxrQX-aGDtF4bnCNF3j6qlBkSny0SvL35DbS9UaLVQ1NToaBpxPSiczyxpOMuNkGXuT7NdsOHSPNlhUBmLDkq8yFt0twNXh/w640-h382/GPH6%20martin%20thompson.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDGNRix1O5iYK8iU6jWN2SM390AKpxhvIUrhyphenhyphenFrRfogeqTu4qyhTKNLlojJkWj5j3E9ae0V337SKxKM3lWC8lb7PxrQX-aGDtF4bnCNF3j6qlBkSny0SvL35DbS9UaLVQ1NToaBpxPSiczyxpOMuNkGXuT7NdsOHSPNlhUBmLDkq8yFt0twNXh/s72-w640-c-h382/GPH6%20martin%20thompson.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/automovilismo-en-vilo-el-estado-de.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/automovilismo-en-vilo-el-estado-de.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos