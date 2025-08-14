(Vídeo) Brutal ataque en Ushuaia: un hombre desfiguró a mordiscones el rostro de su expareja

31 0 14 agosto 2025 2025-08-14T10:48:00-03:00 Editar esta nota

Hombre desfiguró a mordiscones el rostro de su expareja en Ushuaia. Fue detenido y la Justicia investiga un grave caso de violencia de género.

Un violento episodio de violencia de género conmocionó a la capital fueguina durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando un hombre agredió salvajemente a una mujer, provocándole graves lesiones en el rostro tras morderla con brutalidad.

Según testigos y registros de vecinos, un automóvil se detuvo de forma repentina en una calle de un barrio de la ciudad. Del vehículo descendió un hombre que corrió directamente hacia la víctima —quien habría mantenido con él una relación de pareja—, la sujetó con violencia y comenzó a agredirla, provocándole heridas profundas en la cara.

Los gritos desesperados alertaron a los vecinos, que salieron rápidamente para auxiliarla. Al llegar, encontraron a la mujer con el rostro ensangrentado, visibles heridas y fuertes dolores.

El agresor está detenido

De acuerdo a la información recabada, el atacante fue identificado como K. Ortiz, quien sería hermano de un integrante de la Policía provincial. Tras el hecho, intentó huir, pero la rápida intervención de testigos y efectivos policiales permitió su detención.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trataría de un caso de violencia de género, lo que agrava la imputación. El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia.

Este violento hecho ha generado gran indignación social y preocupación por la creciente inseguridad nocturna en Ushuaia, sumándose a la alarmante estadística de agresiones contra mujeres en la provincia.

Agradecemos a los amigos y lectores que nos envían por #Facebook, #Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o #Instagram imágenes y vídeos para compartir. #noticias #Tierradelfuego #Ushuaia #cronicasfueguinas #ushuaia #tierradelfuego

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 31
  1. Anónimoagosto 14, 2025

    y el colectibo de ni una menos dende estaaa,rios fabiana no move tu tropa

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 14, 2025

      Y porqué no salis vos, siempre esperando que lis demás hagan las cosas

      Borrar
    2. Anónimoagosto 14, 2025

      Y vos dónde estabas gil?

      Borrar
  2. Anónimoagosto 14, 2025

    la falopa y la violencia de genero van de la mano... cuídense de los falopa mujeres.
    estan perdidos.... desde el dia 0

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 14, 2025

      Y LAS MUJERES FALOPAS QUE HAY?, VIOLENTAS, EMPODERADAS?, QUE ENSUCIAN A CUALQUIER HOMBRE PARA SACARLES LAS PROPIEDADES, CON MENTIRAS, DE ESAS HAY QUE CUIDARSE

      Borrar
    2. Anónimoagosto 14, 2025

      Hay pelotudos que se creen que las mujeres son su propiedad...jajaa...si igual nos gorrean a todos, la mujer es mas habil que los hombres.por eso hay que andar con un traba, porque de ultima se boxean parejo

      Borrar
    3. Anónimoagosto 14, 2025

      Que comentario tan estúpido, pero bueno, seguro ya estás grande, así que vas a seguir siendo idiota

      Borrar
  3. Anónimoagosto 14, 2025

    y el control de que no se puede vender alcohol despues de media noche ,segun las ordenansas ,en el faul no vendian cepitaaa

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 14, 2025

      Eso no es por alcohol, es por droga mala.
      Agredir a mordiscos a otra persona es para drogones mal

      Borrar
  4. Anónimoagosto 14, 2025

    Datos del violento.seguimos protegiendo a estas ratas

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 14, 2025

      Y de las violentas no dicen nada?...

      Borrar
    2. Anónimoagosto 14, 2025

      Jajja me dan risa las feminazis....y USTEDES?.. CUANDO TOXIQUEAN A LOS HOMBRES HASTA QUE LOS PONEN VIOLENTOS Y DESPUES SE HACEN LAS VICTIMAS

      Borrar
  5. Anónimoagosto 14, 2025

    Vendía Faso el loco terrible minita tenía vendía cafecito x eso quería el celular

    ResponderBorrar
    Respuestas
    1. Anónimoagosto 14, 2025

      Largá la droga y volve al colegio, no pones ni un punto ni una coma y no se te entiende un pomo

      Borrar
    2. Anónimoagosto 14, 2025

      Noooo amigo pasa cafecito wacho

      Borrar
  6. Anónimoagosto 14, 2025

    Peor que Suarez el Charúa.

    ResponderBorrar
  7. Anónimoagosto 14, 2025

    KEVIN ORTIZ EL AGRESOR!

    ResponderBorrar
  8. Anónimoagosto 14, 2025

    Mucho borracho y falopita en la noche fueguina. Policía poco y nada se ve por los barrios, zona liberada para la fafafa y los guachines meta moto y caño de escape libre.

    ResponderBorrar
  9. Anónimoagosto 14, 2025

    Quien es el anti concha?

    KEVIN EDUARDO ORTIZ

    ResponderBorrar
  10. Anónimoagosto 14, 2025

    Este Kevin no es el mismo que arrastró como 20 cuadras con el auto y mató a una piba por 12 de octubre hace muchos años?

    ResponderBorrar
  11. Anónimoagosto 14, 2025

    Estos mandriles peronchos siempre tan machos. A una es fácil fajarla, no? Cagones como siempre

    ResponderBorrar
  12. Anónimoagosto 14, 2025

    No son personas son perros ahora hay que darles eutanasia es un peligro para la sociedad además todos saben que es por la drogas que traen los políticos de tierra del fuego ya lo dijo la DEA

    ResponderBorrar
  13. Anónimoagosto 14, 2025

    Pena de muerte o eutanasia urgente además prisión para los narcopoliticos de tierra del fuego

    ResponderBorrar
  14. Anónimoagosto 14, 2025

    el violencia es el último eslabón de la cadena, para llegar a eso, antes está la falopa y el alcohol, pero es obvio q para atacar el problema solo van a hacer visible y penar el desenlace, no van a ir a buscar la falopa en la city, el alcohol a temorana edad, la deserción escolar, el embarazo adolecente... descuidaron la ciudad para lograr el negocio de la droga la pobreza etc
    y seguimos votando políticos q muy lejos estan de la realidad.

    ResponderBorrar
  15. Anónimoagosto 14, 2025

    en ushuaia, drogados, drogadas, alcohol, fumatas, etc... esta a la orden del dia...

    ResponderBorrar
  16. Anónimoagosto 14, 2025

    Hace rato que no se la podía comer

    ResponderBorrar
  17. Anónimoagosto 14, 2025

    Si al ex de la.prandi le dieron 19 años.
    A Cristina F de kirchnef por robarse la plata de un pais 6 años.
    A este le dan 21 años seguro.

    ResponderBorrar
  18. Anónimoagosto 14, 2025

    Que desesperante ver, leer y escuchar tanta violencia.

    ResponderBorrar
  19. Anónimoagosto 14, 2025

    Piden ayuda y luego son las mismas que levantan la prohibición de acercamiento ...

    ResponderBorrar
  20. Anónimoagosto 14, 2025

    lo hubieran matado en la calle y ahorrabamos un problema

    ResponderBorrar
  21. Anónimoagosto 14, 2025

    Encima los amenaza, se donde vivis dice el gil alto gato cagon mordiendo, vení pito corto morderme esta

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,261,Espectaculos,81,Interes,2329,Interes General,3143,Internacionales,145,Locales,3489,Noticias Nacionales,1389,Policiale,3,Policiales,11326,Sociedad,4913,Tecno,75,Tendencias,121,Titulares,14282,Ultimas Noticias,12671,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: (Vídeo) Brutal ataque en Ushuaia: un hombre desfiguró a mordiscones el rostro de su expareja
(Vídeo) Brutal ataque en Ushuaia: un hombre desfiguró a mordiscones el rostro de su expareja
Hombre desfiguró a mordiscones el rostro de su expareja en Ushuaia. Fue detenido y la Justicia investiga un grave caso de violencia de género.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilip1hPMKyvX28ieiVuN51xKO0lKACPuUuke7bwQB7-DdAnn2QzA_LhVsxYC3kDaAwIbO6J2qJVG3Q1UXX_Tm_fpOwTmJjhtuC3_xpYhwW5oA38CaTSjA0v9KX1fc9NICUpaSr7lZk2_rYC7e5MCUULGXXXiz8-MRB0ngaDVU76fuOWbo98aXZ/w640-h384/video%20de%20mujer%20desfigurada%20a%20mordiscones%20en%20ushuaia.png
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEilip1hPMKyvX28ieiVuN51xKO0lKACPuUuke7bwQB7-DdAnn2QzA_LhVsxYC3kDaAwIbO6J2qJVG3Q1UXX_Tm_fpOwTmJjhtuC3_xpYhwW5oA38CaTSjA0v9KX1fc9NICUpaSr7lZk2_rYC7e5MCUULGXXXiz8-MRB0ngaDVU76fuOWbo98aXZ/s72-w640-c-h384/video%20de%20mujer%20desfigurada%20a%20mordiscones%20en%20ushuaia.png
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/video-brutal-ataque-en-ushuaia-un.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/08/video-brutal-ataque-en-ushuaia-un.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos