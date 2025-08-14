(Vídeo) Brutal ataque en Ushuaia: un hombre desfiguró a mordiscones el rostro de su expareja

Un violento episodio de violencia de género conmocionó a la capital fueguina durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando un hombre agredió salvajemente a una mujer, provocándole graves lesiones en el rostro tras morderla con brutalidad.

Según testigos y registros de vecinos, un automóvil se detuvo de forma repentina en una calle de un barrio de la ciudad. Del vehículo descendió un hombre que corrió directamente hacia la víctima —quien habría mantenido con él una relación de pareja—, la sujetó con violencia y comenzó a agredirla, provocándole heridas profundas en la cara.





Los gritos desesperados alertaron a los vecinos, que salieron rápidamente para auxiliarla. Al llegar, encontraron a la mujer con el rostro ensangrentado, visibles heridas y fuertes dolores.