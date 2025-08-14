(Vídeo) Brutal ataque en Ushuaia: un hombre desfiguró a mordiscones el rostro de su expareja

Hombre desfiguró a mordiscones el rostro de su expareja en Ushuaia. Fue detenido y la Justicia investiga un grave caso de violencia de género.
Un violento episodio de violencia de género conmocionó a la capital fueguina durante la madrugada del pasado fin de semana, cuando un hombre agredió salvajemente a una mujer, provocándole graves lesiones en el rostro tras morderla con brutalidad.
Según testigos y registros de vecinos, un automóvil se detuvo de forma repentina en una calle de un barrio de la ciudad. Del vehículo descendió un hombre que corrió directamente hacia la víctima —quien habría mantenido con él una relación de pareja—, la sujetó con violencia y comenzó a agredirla, provocándole heridas profundas en la cara.
Los gritos desesperados alertaron a los vecinos, que salieron rápidamente para auxiliarla. Al llegar, encontraron a la mujer con el rostro ensangrentado, visibles heridas y fuertes dolores.
El agresor está detenido
De acuerdo a la información recabada, el atacante fue identificado como K. Ortiz, quien sería hermano de un integrante de la Policía provincial. Tras el hecho, intentó huir, pero la rápida intervención de testigos y efectivos policiales permitió su detención.
Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se trataría de un caso de violencia de género, lo que agrava la imputación. El hombre permanece detenido a disposición de la Justicia.
Este violento hecho ha generado gran indignación social y preocupación por la creciente inseguridad nocturna en Ushuaia, sumándose a la alarmante estadística de agresiones contra mujeres en la provincia.
y el colectibo de ni una menos dende estaaa,rios fabiana no move tu tropaResponderBorrar
Y porqué no salis vos, siempre esperando que lis demás hagan las cosasBorrar
Y vos dónde estabas gil?Borrar
la falopa y la violencia de genero van de la mano... cuídense de los falopa mujeres.ResponderBorrar
estan perdidos.... desde el dia 0
Y LAS MUJERES FALOPAS QUE HAY?, VIOLENTAS, EMPODERADAS?, QUE ENSUCIAN A CUALQUIER HOMBRE PARA SACARLES LAS PROPIEDADES, CON MENTIRAS, DE ESAS HAY QUE CUIDARSEBorrar
Hay pelotudos que se creen que las mujeres son su propiedad...jajaa...si igual nos gorrean a todos, la mujer es mas habil que los hombres.por eso hay que andar con un traba, porque de ultima se boxean parejoBorrar
Que comentario tan estúpido, pero bueno, seguro ya estás grande, así que vas a seguir siendo idiotaBorrar
y el control de que no se puede vender alcohol despues de media noche ,segun las ordenansas ,en el faul no vendian cepitaaaResponderBorrar
Eso no es por alcohol, es por droga mala.Borrar
Agredir a mordiscos a otra persona es para drogones mal
Datos del violento.seguimos protegiendo a estas ratasResponderBorrar
Y de las violentas no dicen nada?...Borrar
Jajja me dan risa las feminazis....y USTEDES?.. CUANDO TOXIQUEAN A LOS HOMBRES HASTA QUE LOS PONEN VIOLENTOS Y DESPUES SE HACEN LAS VICTIMASBorrar
Vendía Faso el loco terrible minita tenía vendía cafecito x eso quería el celularResponderBorrar
Largá la droga y volve al colegio, no pones ni un punto ni una coma y no se te entiende un pomoBorrar
Noooo amigo pasa cafecito wachoBorrar
Peor que Suarez el Charúa.ResponderBorrar
KEVIN ORTIZ EL AGRESOR!ResponderBorrar
Mucho borracho y falopita en la noche fueguina. Policía poco y nada se ve por los barrios, zona liberada para la fafafa y los guachines meta moto y caño de escape libre.ResponderBorrar
Quien es el anti concha?ResponderBorrar
KEVIN EDUARDO ORTIZ
Este Kevin no es el mismo que arrastró como 20 cuadras con el auto y mató a una piba por 12 de octubre hace muchos años?ResponderBorrar
Estos mandriles peronchos siempre tan machos. A una es fácil fajarla, no? Cagones como siempreResponderBorrar
No son personas son perros ahora hay que darles eutanasia es un peligro para la sociedad además todos saben que es por la drogas que traen los políticos de tierra del fuego ya lo dijo la DEAResponderBorrar
Pena de muerte o eutanasia urgente además prisión para los narcopoliticos de tierra del fuegoResponderBorrar
el violencia es el último eslabón de la cadena, para llegar a eso, antes está la falopa y el alcohol, pero es obvio q para atacar el problema solo van a hacer visible y penar el desenlace, no van a ir a buscar la falopa en la city, el alcohol a temorana edad, la deserción escolar, el embarazo adolecente... descuidaron la ciudad para lograr el negocio de la droga la pobreza etcResponderBorrar
y seguimos votando políticos q muy lejos estan de la realidad.
en ushuaia, drogados, drogadas, alcohol, fumatas, etc... esta a la orden del dia...ResponderBorrar
Hace rato que no se la podía comerResponderBorrar
Si al ex de la.prandi le dieron 19 años.ResponderBorrar
A Cristina F de kirchnef por robarse la plata de un pais 6 años.
A este le dan 21 años seguro.
Que desesperante ver, leer y escuchar tanta violencia.ResponderBorrar
Piden ayuda y luego son las mismas que levantan la prohibición de acercamiento ...ResponderBorrar
lo hubieran matado en la calle y ahorrabamos un problemaResponderBorrar
Encima los amenaza, se donde vivis dice el gil alto gato cagon mordiendo, vení pito corto morderme estaResponderBorrar