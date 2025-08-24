Escándalo de los sobreprecios y coimas: Agustín Coto, en la foto con los protagonistas del caso que sacude a Nación

Una imagen que circula en redes muestra al fueguino Agustín Coto junto a Diego Spagnuolo y Fernando Cerimedo, en medio de la investigación por compras con sobreprecios y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El escándalo de los sobreprecios y coimas en la compra de medicamentos ya tiene derivaciones en Tierra del Fuego. En los últimos días comenzó a circular una foto en la que aparecen juntos Agustín Coto, Diego Spagnuolo y Fernando Cerimedo, lo que reavivó los debates sobre la cercanía política y las amistades dentro de los sectores investigados.





La polémica imagen circula en paralelo a la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo, en los que se mencionan supuestos retornos y maniobras irregulares en las compras de la Agencia Nacional de Discapacidad. Dichos audios forman parte de la causa judicial que ya provocó allanamientos, secuestro de documentación y medidas restrictivas contra varios de los implicados.

Referentes políticos y escándalo en discusión





La foto donde aparece Coto, uno de los dirigentes más cercanos a los sectores nacionales de poder, junto a los dos protagonistas del escándalo, despertó cuestionamientos en redes sociales.





La coincidencia alimenta una pregunta que resuena en la opinión pública: ¿la lucha contra la corrupción se mide con la misma vara en todos los casos, o depende de quiénes estén involucrados?





En tanto, la Justicia avanza con nuevas medidas mientras crece la presión social para que se esclarezca si existieron sobreprecios y responsabilidades políticas en el manejo de los fondos públicos destinados a medicamentos para personas con discapacidad.