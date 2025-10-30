El Tribunal de Cuentas se aumentó el sueldo en silencio: otro 5% que equivale a $700 mil por cabeza

En números concretos, ese “modesto” incremento representa más de $700.000 extras por mes, una cifra que insulta a cualquier trabajador común.

Mientras la mayoría de los fueguinos ajusta hasta el último peso para llegar a fin de mes, los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP) decidieron darse un aumento del 5%. En números concretos, ese “modesto” incremento representa más de $700.000 extras por mes, una cifra que insulta a cualquier trabajador común. Eso si, lo hicieron sin informar nada, es decir, ocultando que lo hacen.

Lo más indignante es que el aumento fue retroactivo a septiembre, es decir, ya lo cobraron y sin decir una palabra. Así, los funcionarios “vitalicios” del TCP —entre ellos Hugo Pani y Miguel Longhitano— siguen sumando millones a sus abultados sueldos, que ya superan los $13.900.000 mensuales.





Mientras tanto, siguen sin auditar nada a tiempo. Las compras directas, contrataciones sin control y gastos injustificados pasan como si nada, mientras estos “guardianes del control público” se llenan los bolsillos con el dinero de la gente.





¿Y si alguna vez suspendieran sus aumentos por un par de años y ese dinero se destinara a financiar la educación o mejorar la infraestructura escolar? Claro, eso implicaría pensar en el bien común y no en sus privilegios.





En una provincia con escuelas deterioradas, hospitales sin insumos y servicios colapsados, los del Tribunal de Cuentas viven como millonarios con fondos públicos, sin rendir cuentas ni dar explicaciones.



