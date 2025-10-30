El Tribunal de Cuentas se aumentó el sueldo en silencio: otro 5% que equivale a $700 mil por cabeza

5 0 30 octubre 2025 2025-10-30T08:28:00-03:00 Editar esta nota

El Tribunal de Cuentas se aumentó el sueldo un 5%, retroactivo a septiembre. Cobran $13,9 millones al mes y no controlan nada.

Mientras la mayoría de los fueguinos ajusta hasta el último peso para llegar a fin de mes, los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP) decidieron darse un aumento del 5%. En números concretos, ese “modesto” incremento representa más de $700.000 extras por mes, una cifra que insulta a cualquier trabajador común.


Mientras la mayoría de los fueguinos ajusta hasta el último peso para llegar a fin de mes, los vocales del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP) decidieron darse un aumento del 5%. En números concretos, ese “modesto” incremento representa más de $700.000 extras por mes, una cifra que insulta a cualquier trabajador común. Eso si, lo hicieron sin informar nada, es decir, ocultando que lo hacen. 

Lo más indignante es que el aumento fue retroactivo a septiembre, es decir, ya lo cobraron y sin decir una palabra. Así, los funcionarios “vitalicios” del TCP —entre ellos Hugo Pani y Miguel Longhitano— siguen sumando millones a sus abultados sueldos, que ya superan los $13.900.000 mensuales.

Mientras tanto, siguen sin auditar nada a tiempo. Las compras directas, contrataciones sin control y gastos injustificados pasan como si nada, mientras estos “guardianes del control público” se llenan los bolsillos con el dinero de la gente.

¿Y si alguna vez suspendieran sus aumentos por un par de años y ese dinero se destinara a financiar la educación o mejorar la infraestructura escolar? Claro, eso implicaría pensar en el bien común y no en sus privilegios.

En una provincia con escuelas deterioradas, hospitales sin insumos y servicios colapsados, los del Tribunal de Cuentas viven como millonarios con fondos públicos, sin rendir cuentas ni dar explicaciones.

Cafecitos caros, oficinas de lujo y sueldos astronómicos, todo pagado por los fueguinos que sostienen un sistema donde los que menos hacen, más cobran.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER: 5
  1. Anónimooctubre 30, 2025

    Y NI HABLAR TODO LO QUE VA POR IZQUIERDA

    ResponderBorrar
  2. Anónimooctubre 30, 2025

    la unica forma en que se termina todo esto es con mucho quilombo ,estos chorros millonarios se nos cagan de risa en la cara

    ResponderBorrar
  3. Anónimooctubre 30, 2025

    tranqui el aumento che...

    ResponderBorrar
  4. Anónimooctubre 30, 2025



    YA BASTA CON ESTOS HDRP POR FAVOR, HAGAMOS JUSTICIA CON ESTOS HDRP

    ResponderBorrar
  5. Anónimooctubre 30, 2025

    Hijos de re mil puta les queda poco

    ResponderBorrar

Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.

Nombre

Deportes,270,Espectaculos,88,Interes,2393,Interes General,3237,Internacionales,155,Locales,3852,Noticias Nacionales,1419,Policiale,6,Policiales,11430,Sociedad,5047,Tecno,78,Tendencias,151,Titulares,14689,Ultimas Noticias,13078,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: El Tribunal de Cuentas se aumentó el sueldo en silencio: otro 5% que equivale a $700 mil por cabeza
El Tribunal de Cuentas se aumentó el sueldo en silencio: otro 5% que equivale a $700 mil por cabeza
El Tribunal de Cuentas se aumentó el sueldo un 5%, retroactivo a septiembre. Cobran $13,9 millones al mes y no controlan nada.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBQiEfK_uXJhhhz0ccsQQfnJdMn3o0kyWT5Rv6bveJ8wbdYrtq966myQOllrEwKiEyMEa6KTBPZ5LHbdh61IYxFOyHarVuvc235kTx0l_-fzD5jVFHP4-KhSPucr_24AH3emcAmat7dWSAJTABEMP80-CGz3K-0nqPr_8Ri4L8cAE3hrRO8V1y/w640-h384/aumento%20para%20el%20tribunal%20de%20cuentas.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhBQiEfK_uXJhhhz0ccsQQfnJdMn3o0kyWT5Rv6bveJ8wbdYrtq966myQOllrEwKiEyMEa6KTBPZ5LHbdh61IYxFOyHarVuvc235kTx0l_-fzD5jVFHP4-KhSPucr_24AH3emcAmat7dWSAJTABEMP80-CGz3K-0nqPr_8Ri4L8cAE3hrRO8V1y/s72-w640-c-h384/aumento%20para%20el%20tribunal%20de%20cuentas.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/el-tribunal-de-cuentas-se-aumento-el.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/10/el-tribunal-de-cuentas-se-aumento-el.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos