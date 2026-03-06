Apareció la mujer que era intensamente buscada en Río Grande

0 0 06 marzo 2026 2026-03-06T00:33:00-03:00 Editar esta nota

Apareció María Laura Fernández en Río Grande: la mujer se presentó en una comisaría con su abogado y quedó sin efecto el pedido de paradero.

Tras un amplio operativo policial que incluyó rastrillajes en la ribera del río Grande y la zona del puente Mosconi, María Laura Fernández (34) se presentó por sus propios medios en una dependencia policial y dejó sin efecto el pedido de paradero.

Se presentó voluntariamente en una dependencia policial. La mujer que era intensamente buscada en esta ciudad tras una denuncia de desaparición realizada por sus familiares se presentó este jueves por la tarde por sus propios medios en una comisaría.

Se trata de María Laura Fernández, de 34 años, quien llegó a la dependencia policial acompañada por un abogado con el objetivo de dejar sin efecto el pedido de paradero que había sido solicitado luego de que se ausentara de su vivienda el martes por la noche.

En el marco de la investigación y con intervención judicial, la Policía había desplegado diversas tareas para dar con su paradero. Entre ellas, efectivos realizaron actuaciones en el domicilio de Fernández y además llevaron adelante un operativo de rastrillaje en la zona de la playa de Río Grande, que se extendió por varios kilómetros.

La presencia policial en distintos sectores de la ciudad generó gran expectativa durante la jornada debido al importante despliegue de recursos.
Intervención judicial

Fuentes indicaron que, cuando las autoridades se disponían a realizar un procedimiento en su vivienda, la mujer apareció y decidió dirigirse directamente a una dependencia policial para presentarse formalmente. Ahora el juzgado interviniente deberá evaluar lo ocurrido, teniendo en cuenta el importante operativo policial que se había activado para localizarla.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,276,Espectaculos,93,Interes,2473,Interes General,3329,Internacionales,171,Locales,4338,Noticias Nacionales,1454,Policiale,9,Policiales,11575,Sociedad,5196,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15240,Ultimas Noticias,13629,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Apareció la mujer que era intensamente buscada en Río Grande
Apareció la mujer que era intensamente buscada en Río Grande
Apareció María Laura Fernández en Río Grande: la mujer se presentó en una comisaría con su abogado y quedó sin efecto el pedido de paradero.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi05cF9Yr85Q_tle_8b-hqbcg4ffmC3o9B7NDKNdr4tfgAqg0lEr6GxjXlwExMuwscbIyOf09TPy94DvPlCAwjY5etvuLFtFmSOtoCNGCqVXMPym-TFOrgG7u_WUzKFiuOMAOx86QO6bJ6nxyplwVTduAR_izTPV17vXtUeIzn5dZcHPT0WGNLz/w640-h384/aparecio%20maria%20laura%20fernandez.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi05cF9Yr85Q_tle_8b-hqbcg4ffmC3o9B7NDKNdr4tfgAqg0lEr6GxjXlwExMuwscbIyOf09TPy94DvPlCAwjY5etvuLFtFmSOtoCNGCqVXMPym-TFOrgG7u_WUzKFiuOMAOx86QO6bJ6nxyplwVTduAR_izTPV17vXtUeIzn5dZcHPT0WGNLz/s72-w640-c-h384/aparecio%20maria%20laura%20fernandez.jpg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/aparecio-la-mujer-que-era-intensamente.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/03/aparecio-la-mujer-que-era-intensamente.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos