Apareció la mujer que era intensamente buscada en Río Grande

Se presentó voluntariamente en una dependencia policial. La mujer que era intensamente buscada en esta ciudad tras una denuncia de desaparición realizada por sus familiares se presentó este jueves por la tarde por sus propios medios en una comisaría.

Se trata de María Laura Fernández, de 34 años, quien llegó a la dependencia policial acompañada por un abogado con el objetivo de dejar sin efecto el pedido de paradero que había sido solicitado luego de que se ausentara de su vivienda el martes por la noche.





En el marco de la investigación y con intervención judicial, la Policía había desplegado diversas tareas para dar con su paradero. Entre ellas, efectivos realizaron actuaciones en el domicilio de Fernández y además llevaron adelante un operativo de rastrillaje en la zona de la playa de Río Grande, que se extendió por varios kilómetros.





La presencia policial en distintos sectores de la ciudad generó gran expectativa durante la jornada debido al importante despliegue de recursos.

Intervención judicial





Fuentes indicaron que, cuando las autoridades se disponían a realizar un procedimiento en su vivienda, la mujer apareció y decidió dirigirse directamente a una dependencia policial para presentarse formalmente. Ahora el juzgado interviniente deberá evaluar lo ocurrido, teniendo en cuenta el importante operativo policial que se había activado para localizarla.