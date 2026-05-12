Un hombre murió tras caer desde gran altura en un predio deportivo

Un trágico episodio conmocionó este lunes a la ciudad de Río Grande, luego de que un hombre de 32 años perdiera la vida tras sufrir una caída desde gran altura en un predio deportivo ubicado en la intersección de las calles Ricardo Rojas y José Ingenieros.

De acuerdo a la información conocida hasta el momento, el hecho ocurrió durante la jornada del lunes y generó un importante despliegue de personal de emergencia en el sector. Tras el accidente, efectivos y profesionales médicos acudieron rápidamente al lugar para asistir a la víctima.





Debido a la gravedad de las lesiones sufridas por el impacto, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde ingresó en estado crítico. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por el personal de salud, minutos después se confirmó su fallecimiento.





Mientras avanza la investigación para establecer cómo se produjo la caída y en qué circunstancias ocurrió el hecho, las autoridades trabajan en la recolección de testimonios y otros elementos que permitan esclarecer lo sucedido.





El episodio generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en las inmediaciones del predio deportivo al momento de la intervención de los equipos de emergencia.





El hecho vuelve a poner el foco sobre la importancia de extremar medidas de seguridad y control en distintos espacios de uso público y recreativo. La investigación será clave para determinar si existieron circunstancias particulares o fallas que hayan contribuido al fatal desenlace ocurrido en Río Grande.