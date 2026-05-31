Pelea y disturbios durante la madrugada movilizaron a la Policía en Ushuaia

1 0 31 mayo 2026 2026-05-31T05:06:00-03:00 Editar esta nota

Intervención policial en una vivienda de calle 12 de Octubre al 1400 tras denuncias por una pelea, gritos y disturbios durante la madrugada.

Un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo generó la intervención de personal policial en una vivienda ubicada sobre calle 12 de Octubre al 1400, luego de que vecinos alertaran sobre una situación de violencia en el lugar.
Un confuso episodio ocurrido durante la madrugada de este domingo generó la intervención de personal policial en una vivienda ubicada sobre calle 12 de Octubre al 1400, luego de que vecinos alertaran sobre una situación de violencia en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, residentes de la zona denunciaron gritos, discusiones y una presunta pelea que se desarrollaba en el interior de una vivienda, lo que motivó el llamado a las fuerzas de seguridad.

Al arribar al domicilio, los efectivos policiales constataron movimiento de personas en el lugar. Según trascendió, varios de los presentes se retiraron rápidamente antes de que pudiera determinarse con precisión lo ocurrido.

Por el momento no se informó oficialmente sobre personas demoradas, detenidas o lesionadas, mientras continúan las actuaciones para establecer las circunstancias del incidente.

El hecho generó preocupación entre vecinos del sector debido al intenso movimiento y los disturbios registrados durante la madrugada.

Ampliaremos.

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Cronicas Fueguinas: Pelea y disturbios durante la madrugada movilizaron a la Policía en Ushuaia
Pelea y disturbios durante la madrugada movilizaron a la Policía en Ushuaia
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