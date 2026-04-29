Padre e hija de Ushuaia resultaron heridos tras un violento vuelco

0 0 29 abril 2026 2026-04-29T05:53:00-03:00 Editar esta nota

Río Grande: padre e hija de Ushuaia heridos tras vuelco en Ruta 3. Presentan politraumatismos leves y están fuera de peligro.

El siniestro ocurrió a la altura del puente. Ambos ocupantes sufrieron politraumatismos leves y fueron trasladados al hospital.
Un impactante siniestro vial se registró este martes 29 de abril sobre la Ruta Nacional N° 3, en cercanías del puente de Río Grande, donde un vehículo protagonizó un vuelco que dejó como saldo dos personas heridas.

El hecho involucró a una camioneta SUV Toyota Prado de color negro, conducida por un hombre de 69 años identificado como Luis Gómez, quien viajaba acompañado por su hija de 28 años. Ambos son residentes de la ciudad de Ushuaia.

Por causas que se encuentran bajo investigación, el rodado despistó y dio varios tumbos violentos antes de quedar detenido a una considerable distancia de la calzada, con importantes daños materiales.

Personal policial de la Comisaría Segunda intervino en el lugar y solicitó la presencia de una ambulancia, que trasladó a los ocupantes al Hospital Regional Río Grande. Allí se confirmó que ambos presentaban politraumatismos, aunque sin riesgo de vida.

Peritos de la Policía Científica destacaron que el uso del cinturón de seguridad y la activación de los airbags fueron determinantes para evitar consecuencias más graves, teniendo en cuenta la violencia del impacto.

El siniestro vuelve a poner en evidencia la importancia de las medidas de seguridad vial, pero también reabre el debate sobre el estado de las rutas y las condiciones de circulación en la provincia. En escenarios donde un error o imprevisto puede derivar en consecuencias graves, la prevención y el control siguen siendo factores clave que requieren mayor atención estatal.

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Padre e hija de Ushuaia resultaron heridos tras un violento vuelco
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