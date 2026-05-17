(Vídeo) Tensión y operativo de emergencia por un incendio en un edificio de Ushuaia

Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes en Ushuaia luego de que se registrara un incendio en uno de los departamentos de un edificio ubicado sobre calle 12 de Octubre al 1200.

El siniestro generó preocupación entre vecinos del sector debido a la presencia de humo y la rápida intervención de unidades de emergencia que acudieron al lugar para evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores del inmueble.





En el operativo trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ushuaia junto a efectivos policiales, quienes desplegaron tareas de control, prevención y asistencia en la zona afectada.





Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre posibles personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el foco ígneo dentro del edificio.





El sector permaneció parcialmente restringido mientras se desarrollaban las tareas de extinción y ventilación del inmueble para garantizar la seguridad de los residentes.