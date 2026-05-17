(Vídeo) Tensión y operativo de emergencia por un incendio en un edificio de Ushuaia

0 0 17 mayo 2026 2026-05-17T07:05:00-03:00 Editar esta nota

Bomberos trabajan en un incendio registrado en un departamento de calle 12 de Octubre en Ushuaia.

El fuego se desató en un departamento ubicado sobre calle 12 de Octubre al 1200. Bomberos y personal policial trabajaron intensamente para controlar la situación.

Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes en Ushuaia luego de que se registrara un incendio en uno de los departamentos de un edificio ubicado sobre calle 12 de Octubre al 1200.

El siniestro generó preocupación entre vecinos del sector debido a la presencia de humo y la rápida intervención de unidades de emergencia que acudieron al lugar para evitar que las llamas se propagaran hacia otros sectores del inmueble.

En el operativo trabajan dotaciones de Bomberos Voluntarios de Ushuaia junto a efectivos policiales, quienes desplegaron tareas de control, prevención y asistencia en la zona afectada.

Hasta el momento no trascendieron oficialmente detalles sobre posibles personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el foco ígneo dentro del edificio.

El sector permaneció parcialmente restringido mientras se desarrollaban las tareas de extinción y ventilación del inmueble para garantizar la seguridad de los residentes.

Vecinos del lugar manifestaron momentos de tensión durante el operativo debido a la magnitud del despliegue y la preocupación por posibles daños materiales dentro de las viviendas. Las autoridades continúan trabajando para controlar completamente la situación y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar cómo se inició el incendio.


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