(Vídeo) Tensión y operativo de emergencia por un incendio en un edificio de Ushuaia

Bomberos trabajan en un incendio registrado en un departamento de calle 12 de Octubre en Ushuaia.
Un importante operativo de emergencia se desplegó este viernes en Ushuaia luego de que se registrara un incendio en uno de los departamentos de un edificio ubicado sobre calle 12 de Octubre al 1200.
Vecinos del lugar manifestaron momentos de tensión durante el operativo debido a la magnitud del despliegue y la preocupación por posibles daños materiales dentro de las viviendas. Las autoridades continúan trabajando para controlar completamente la situación y realizar las pericias correspondientes que permitan determinar cómo se inició el incendio.
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