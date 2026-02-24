Incendio destruyó un auto en la madrugada en Ushuaia

Un vehículo fue completamente destruido por el fuego durante la madrugada de este martes en un sector de la avenida Perito Moreno de Ushuaia.

El siniestro involucró a un Volkswagen Gol, propiedad de Maximiliano Sosa (26), que comenzó a incendiarse por causas que posteriormente fueron determinadas como un desperfecto mecánico.





Personal policial intervino tras recibir el alerta, mientras que dotaciones de Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente al lugar para combatir el foco ígneo. Luego de varios minutos de trabajo, lograron sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros rodados o estructuras cercanas.





Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, aunque el automóvil sufrió daños totales producto del incendio. Las actuaciones quedaron a cargo de las autoridades intervinientes para la correspondiente constatación del hecho.