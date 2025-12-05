Todo a dedo: denuncian licitación “a medida” para Celentano y el Tribunal de Cuentas mira para otro lado

El pliego “a medida”: cómo se armó la maniobra





El expediente MPA-E-77869-2025 revela la utilización del conocido sistema de “pliegos espejo” , donde cada requisito coincide — casi quirúrgicamente — con las características de un modelo específico: la Toyota Hilux, comercializada por Celentano.





Los puntos más llamativos:





Potencia: Se exigieron 200 CV o más. La Hilux ofrece 204 CV.

Modelos como la VW Amarok (180 CV) o Nissan Frontier (190 CV) quedaron automáticamente descartados.





Tanque de combustible: Capacidad requerida: 80 litros.

La Chevrolet S10, con 76 litros, quedó fuera por una diferencia mínima de 4 litros.





Despeje del suelo: 225 mm o más.

La Hilux posee 227 mm: apenas 2 milímetros por encima del mínimo exigido.



