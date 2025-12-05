Todo a dedo: denuncian licitación “a medida” para Celentano y el Tribunal de Cuentas mira para otro lado

Denuncian licitación “a medida” en TDF para favorecer a Celentano. Acusan al Tribunal de Cuentas de avalar el proceso pese a las irregularidades.
Una licitación por más de $300 millones quedó bajo la lupa por presunta manipulación de pliegos para beneficiar a Celentano Motors. Los vocales vitalicios del Tribunal de Cuentas, Longhitano y Pani, con sueldos millonarios, validaron el proceso pese a las inconsistencias.
La compra de camionetas del Ministerio de Producción y Ambiente (MPA) volvió a exponer un mecanismo repetido en la administración pública fueguina: licitaciones que parecen diseñadas para un único ganador. La Licitación Pública N° 03/2025, valuada en $306 millones, quedó denunciada ante la Fiscalía de Estado por estar presuntamente direccionada a favor de Celentano Motors S.A., concesionaria oficial Toyota, a través de un pliego técnico imposible de cumplir para otras marcas.
El pliego “a medida”: cómo se armó la maniobra
El expediente MPA-E-77869-2025 revela la utilización del conocido sistema de “pliegos espejo”, donde cada requisito coincide —casi quirúrgicamente— con las características de un modelo específico: la Toyota Hilux, comercializada por Celentano.
Los puntos más llamativos:
Potencia: Se exigieron 200 CV o más. La Hilux ofrece 204 CV.
Modelos como la VW Amarok (180 CV) o Nissan Frontier (190 CV) quedaron automáticamente descartados.
Tanque de combustible: Capacidad requerida: 80 litros.
La Chevrolet S10, con 76 litros, quedó fuera por una diferencia mínima de 4 litros.
Despeje del suelo: 225 mm o más.
La Hilux posee 227 mm: apenas 2 milímetros por encima del mínimo exigido.
El resultado era previsible: Celentano Motors terminó siendo la única oferente, adjudicándose cuatro camionetas a un precio unitario de $76,5 millones, valores superiores a alternativas del mercado que no pudieron competir debido al pliego direccionado.
El silencio cómplice del Tribunal de Cuentas
La maniobra no hubiera avanzado sin el aval del organismo encargado de controlar el uso de los fondos públicos: el Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El expediente pasó por la órbita de los vocales vitalicios Miguel Longhitano y Hugo Sebastián Pani, (Los genios del despilfarro y descontrol de cuentas) quienes cuentan con sueldos millonarios y estabilidad asegurada. Lejos de frenar una licitación con indicios de nulidad absoluta por violación a la libre competencia, el TCP emitió el Acta de Constatación Preventiva N° 94/2025 con simples observaciones formales, sin impedir la adjudicación. En pocas palabras, avalan el despilfarro sin controlar nada, si igual cobran sueldos millonarios sin mover un dedo.
La denuncia presentada sostiene que los vocales actúan como “una escribanía que legitima sobreprecios y negocios para los amigos del poder”, sin cuestionar irregularidades estructurales que comprometen el patrimonio provincial.
Denuncia e investigación en marcha
La presentación ante Fiscalía de Estado solicita:
- Nulidad absoluta de la adjudicación.Investigación penal de funcionarios del MPA y del Tribunal de Cuentas.
- Análisis de un posible incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento por parte de los vocales y sus subordinados.
Mientras tanto, el Estado provincial podría haber pagado millones de pesos adicionales por vehículos seleccionados bajo un esquema que favorece a un único proveedor, con el sello del organismo que debía evitarlo.
