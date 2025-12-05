Motociclista herido tras un choque frente a la Escuela Nº 24 de Ushuaia

0 0 05 diciembre 2025 2025-12-05T07:55:00-03:00 Editar esta nota

Motociclista herido tras un choque con una camioneta frente a la Escuela 24 de Ushuaia. La Policía investiga las causas del siniestro vial.

Un joven de 23 años terminó hospitalizado luego de ser embestido por una camioneta en calle Río Grande. La Policía intenta determinar cómo ocurrió el violento impacto. Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas en Ushuaia. 

Una camioneta Ford Ranger y una motocicleta Honda XR 190 protagonizaron una fuerte colisión en inmediaciones de la Escuela Nº 24, ubicada sobre Puerto Español 594.

El motociclista, identificado como Agustín Plata, de 23 años, sufrió diversas lesiones producto del impacto y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece bajo observación médica. Los ocupantes de la camioneta resultaron ilesos.

Efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar, aseguraron la zona y comenzaron con las actuaciones correspondientes. Las pericias buscan establecer cómo se produjo la maniobra que terminó con el joven hospitalizado, en un sector de la ciudad donde el tránsito suele complicarse en horarios escolares.


Para contactarte con la redacción lo podes hacer por Whatsapp al 📲 +54 2901 48-8710 o por nuestro #Instagram @cronicasfueguinas_oficial. También podes sumarte a la comunidad de YouTube @CrónicasFueguinas_ok.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,272,Espectaculos,92,Interes,2422,Interes General,3272,Internacionales,158,Locales,4028,Noticias Nacionales,1434,Policiale,7,Policiales,11486,Sociedad,5110,Tecno,81,Tendencias,165,Titulares,14884,Ultimas Noticias,13273,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Motociclista herido tras un choque frente a la Escuela Nº 24 de Ushuaia
Motociclista herido tras un choque frente a la Escuela Nº 24 de Ushuaia
Motociclista herido tras un choque con una camioneta frente a la Escuela 24 de Ushuaia. La Policía investiga las causas del siniestro vial.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP4qca7B_wS6ILRl3LHstbGX_HKisf02_NRgOYZ0-oCFZ4i3yJs3AFUk7FOozTupX6QHvbY6eAkcunP4oVEW76GSxY7qiJb-S00w-2IuiPCo6e3bP4BBuup-7IX3jfE8nn0fgDwPtQ9rKvXt2RQfzXeCipbraFjRIS1coPEVkLeD5pDJEgQPpO/w640-h384/accidente%20entre%20camioneta%20y%20moto.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhP4qca7B_wS6ILRl3LHstbGX_HKisf02_NRgOYZ0-oCFZ4i3yJs3AFUk7FOozTupX6QHvbY6eAkcunP4oVEW76GSxY7qiJb-S00w-2IuiPCo6e3bP4BBuup-7IX3jfE8nn0fgDwPtQ9rKvXt2RQfzXeCipbraFjRIS1coPEVkLeD5pDJEgQPpO/s72-w640-c-h384/accidente%20entre%20camioneta%20y%20moto.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/motociclista-herido-tras-un-choque.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2025/12/motociclista-herido-tras-un-choque.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos