Motociclista herido tras un choque frente a la Escuela Nº 24 de Ushuaia

Motociclista herido tras un choque con una camioneta frente a la Escuela 24 de Ushuaia. La Policía investiga las causas del siniestro vial.

Un joven de 23 años terminó hospitalizado luego de ser embestido por una camioneta en calle Río Grande. La Policía intenta determinar cómo ocurrió el violento impacto. Un nuevo siniestro vial volvió a encender las alarmas en Ushuaia.

Una camioneta Ford Ranger y una motocicleta Honda XR 190 protagonizaron una fuerte colisión en inmediaciones de la Escuela Nº 24, ubicada sobre Puerto Español 594.