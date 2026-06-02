Córdoba se declaró “preso político” tras ser condenado por 22 estafas

El secretario general de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, fue condenado a cinco años de prisión junto a Miguel Arana por una maniobra de estafas
El histórico dirigente de ATE Tierra del Fuego, Carlos Córdoba, comenzó a cumplir una condena de cinco años de prisión luego de que el Tribunal de Juicio de Ushuaia lo encontrara culpable de 22 hechos de estafa relacionados con la venta irregular de lugares en listados de adjudicatarios de viviendas del IPV en el barrio Barrancas del Río Pipo.
Junto a Córdoba también fue condenado Miguel Arana, mientras que Enrique Moscoso Panozo resultó absuelto por el beneficio de la duda en la causa por presunto lavado de activos.
Tras conocerse el veredicto, ambos condenados fueron trasladados de manera inmediata a la Alcaidía Central del Servicio Penitenciario Provincial. Córdoba fue alojado en el pabellón 2 y Arana en el pabellón 3.
La decisión del tribunal integrado por los jueces Alejandro Pagano Zavalia, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla sorprendió incluso porque la pena aplicada resultó superior a la solicitada por el fiscal Daniel Curtale durante el juicio.
“El poder hace esto”
Antes de ingresar al establecimiento penitenciario, Córdoba realizó fuertes declaraciones ante los medios de comunicación y aseguró que es víctima de una persecución política.
“Es un problema de la Justicia que la Justicia tiene que resolver para qué lado está, si está para el lado de quien corresponda o está al lado del poder. El poder hace esto y lo tengo re claro: meter preso o señalar a los otros. Yo la verdad no tengo nada que ver”, expresó.
Lejos de reconocer responsabilidad alguna en los hechos por los cuales fue condenado, el dirigente sindical insistió en que es inocente y vinculó la sentencia a su actividad gremial y a sus enfrentamientos con distintos sectores de poder.
Además, afirmó sentirse tranquilo por su trayectoria al frente del gremio estatal.
“Estoy muy tranquilo por todo lo que hice, por todo lo que luché y por todos los compañeros que me acompañaron. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir dando todo para obtener los beneficios que necesitan los trabajadores”, manifestó.
Una condena por 22 hechos de estafa
La causa investigó maniobras ocurridas durante 2018 vinculadas a la comercialización irregular de supuestos lugares en el listado de beneficiarios de las 182 viviendas de Barrancas del Río Pipo.
Según determinó el tribunal, Córdoba y Arana participaron de una estructura que defraudó a 22 personas que entregaron dinero con la expectativa de acceder a una vivienda.
La contundencia del fallo quedó reflejada en la decisión de los magistrados de ordenar la inmediata detención de ambos condenados una vez finalizada la audiencia.
La defensa denunció persecución política
Tras la sentencia, la abogada defensora Marisel Banegas cuestionó duramente la resolución judicial y sostuvo que Córdoba fue condenado por su rol sindical.
“El señor Carlos Córdoba ha sido juzgado y condenado arbitrariamente por ser el secretario general de ATE. No existe ninguna prueba que lo incrimine”, afirmó.
La letrada calificó la detención como una arbitrariedad y aseguró que el dirigente siempre estuvo a disposición de la Justicia durante el proceso.
Asimismo, apuntó contra Miguel Arana y sostuvo que gran parte de las pruebas económicas incorporadas al expediente estaban vinculadas a su accionar.
ATE respaldó al dirigente condenado
Mientras Córdoba permanece detenido, la Comisión Directiva de ATE emitió un comunicado expresando su respaldo al dirigente sindical.
“Acompañamos, solidarizamos y respaldamos al compañero Carlos Córdoba ante la sentencia dictada”, señalaron desde la organización gremial.
Por su parte, la defensa confirmó que apelará la condena una vez que se conozcan los fundamentos completos del fallo, previstos para el próximo 16 de junio.
“Vamos a apelar esta medida hasta las últimas instancias que sean necesarias”, adelantó Córdoba.
Sin embargo, mientras avanzan los recursos judiciales, el dirigente sindical ya comenzó a cumplir la condena impuesta por la Justicia fueguina por una de las causas de corrupción y estafas más resonantes de los últimos años en la provincia.
Maduro también es un preso políticoResponderBorrar
Es justiciaResponderBorrar
Preso politico? Solo un idiota lo puede interpretar así...un figlio di buona donna educado como tal, codicioso desleal estafador de los que representa ladrron infame y delincuenteResponderBorrar
Mucho Patricio Rey!!! JajajaResponderBorrar
jajajajajaj preso politico jajajajajjaja jjajajajjaajajjajjajajResponderBorrar
Político dice corruptos cabezas negras.ResponderBorrar
Lo peronistas siempre dicen la escusa persecución política jaja.hicimos todo bien por eso nos bajan jajaResponderBorrar
Jajaja.los jueces tienen q seguir el bien no va ser cosa q dios los baje del trono y los arruine por el narco estado de argentina.ResponderBorrar