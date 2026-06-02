Córdoba se declaró “preso político” tras ser condenado por 22 estafas

“El poder hace esto”





Antes de ingresar al establecimiento penitenciario, Córdoba realizó fuertes declaraciones ante los medios de comunicación y aseguró que es víctima de una persecución política.





“Es un problema de la Justicia que la Justicia tiene que resolver para qué lado está, si está para el lado de quien corresponda o está al lado del poder. El poder hace esto y lo tengo re claro: meter preso o señalar a los otros. Yo la verdad no tengo nada que ver”, expresó.





Lejos de reconocer responsabilidad alguna en los hechos por los cuales fue condenado, el dirigente sindical insistió en que es inocente y vinculó la sentencia a su actividad gremial y a sus enfrentamientos con distintos sectores de poder.





Además, afirmó sentirse tranquilo por su trayectoria al frente del gremio estatal.





“Estoy muy tranquilo por todo lo que hice, por todo lo que luché y por todos los compañeros que me acompañaron. Vamos a seguir luchando y vamos a seguir dando todo para obtener los beneficios que necesitan los trabajadores”, manifestó.

Una condena por 22 hechos de estafa





La causa investigó maniobras ocurridas durante 2018 vinculadas a la comercialización irregular de supuestos lugares en el listado de beneficiarios de las 182 viviendas de Barrancas del Río Pipo.





Según determinó el tribunal, Córdoba y Arana participaron de una estructura que defraudó a 22 personas que entregaron dinero con la expectativa de acceder a una vivienda.





La contundencia del fallo quedó reflejada en la decisión de los magistrados de ordenar la inmediata detención de ambos condenados una vez finalizada la audiencia.