Detuvieron a un exfuncionario nacional y hallaron más de USD 2 millones, cocaína y drogas sintéticas

Detuvieron al exfuncionario Facundo Leal tras allanamientos donde secuestraron más de USD 2,3 millones, cocaína y drogas sintéticas.
Facundo Leal, exdirector de organismos estratégicos del Estado nacional, fue detenido durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. En los procedimientos se secuestraron más de 2,3 millones de dólares, cocaína, ketamina y drogas sintéticas.
Un allanamiento por una investigación tecnológica derivó en un hallazgo millonario
Un operativo judicial realizado en las últimas horas terminó con la detención de Facundo Leal, exfuncionario nacional que ocupó cargos de relevancia en organismos estatales vinculados a las telecomunicaciones y la infraestructura aeroportuaria.
Según trascendió de fuentes judiciales, el procedimiento fue realizado en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde los investigadores encontraron más de 650.000 dólares en efectivo, además de cocaína, ketamina, drogas sintéticas y divisas correspondientes a distintos países.
La investigación se habría iniciado a partir de una denuncia relacionada con el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a una empresa estatal, aunque el avance de las medidas judiciales derivó en otras líneas de investigación que terminaron exponiendo un patrimonio y elementos que ahora son objeto de análisis por parte de la Justicia.
Más de dos millones de dólares secuestrados
De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el operativo no se limitó a la vivienda de Palermo. En simultáneo, los investigadores realizaron un allanamiento en una propiedad vinculada al exfuncionario en la provincia de Mendoza, donde fueron secuestrados cerca de 1,7 millones de dólares adicionales.
La suma total del dinero hallado durante los procedimientos supera los 2,3 millones de dólares, una cifra que ahora deberá ser justificada en el marco de la causa judicial.
Quién es el exfuncionario detenido
Leal ocupó cargos de relevancia dentro del Estado nacional. Entre otras funciones, se desempeñó como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y también presidió la empresa estatal ARSAT, encargada de áreas estratégicas vinculadas a las telecomunicaciones y la conectividad.
La detención de un exfuncionario que administró organismos de relevancia nacional vuelve a colocar bajo la lupa los mecanismos de control sobre quienes tuvieron responsabilidades dentro de la estructura estatal.
La investigación continúa
Por el momento, la Justicia continúa analizando la documentación secuestrada, el origen de los fondos encontrados y la posible vinculación de los elementos hallados con las distintas hipótesis que forman parte de la investigación.
Las autoridades no descartan nuevas medidas procesales a medida que avance el análisis de las pruebas obtenidas durante los allanamientos.
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