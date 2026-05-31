Detuvieron a un exfuncionario nacional y hallaron más de USD 2 millones, cocaína y drogas sintéticas

Facundo Leal, exdirector de organismos estratégicos del Estado nacional, fue detenido durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. En los procedimientos se secuestraron más de 2,3 millones de dólares, cocaína, ketamina y drogas sintéticas.

Un allanamiento por una investigación tecnológica derivó en un hallazgo millonario

Un operativo judicial realizado en las últimas horas terminó con la detención de Facundo Leal, exfuncionario nacional que ocupó cargos de relevancia en organismos estatales vinculados a las telecomunicaciones y la infraestructura aeroportuaria.





Según trascendió de fuentes judiciales, el procedimiento fue realizado en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde los investigadores encontraron más de 650.000 dólares en efectivo, además de cocaína, ketamina, drogas sintéticas y divisas correspondientes a distintos países.





La investigación se habría iniciado a partir de una denuncia relacionada con el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a una empresa estatal, aunque el avance de las medidas judiciales derivó en otras líneas de investigación que terminaron exponiendo un patrimonio y elementos que ahora son objeto de análisis por parte de la Justicia.





Más de dos millones de dólares secuestrados





De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el operativo no se limitó a la vivienda de Palermo. En simultáneo, los investigadores realizaron un allanamiento en una propiedad vinculada al exfuncionario en la provincia de Mendoza, donde fueron secuestrados cerca de 1,7 millones de dólares adicionales.





La suma total del dinero hallado durante los procedimientos supera los 2,3 millones de dólares, una cifra que ahora deberá ser justificada en el marco de la causa judicial.