Detuvieron a un exfuncionario nacional y hallaron más de USD 2 millones, cocaína y drogas sintéticas

0 0 31 mayo 2026 2026-05-31T02:30:00-03:00 Editar esta nota

Detuvieron al exfuncionario Facundo Leal tras allanamientos donde secuestraron más de USD 2,3 millones, cocaína y drogas sintéticas.

Facundo Leal, exdirector de organismos estratégicos del Estado nacional, fue detenido durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. En los procedimientos se secuestraron más de 2,3 millones de dólares, cocaína, ketamina y drogas sintéticas.
Facundo Leal, exdirector de organismos estratégicos del Estado nacional, fue detenido durante una serie de allanamientos ordenados por la Justicia. En los procedimientos se secuestraron más de 2,3 millones de dólares, cocaína, ketamina y drogas sintéticas.

Un allanamiento por una investigación tecnológica derivó en un hallazgo millonario

Un operativo judicial realizado en las últimas horas terminó con la detención de Facundo Leal, exfuncionario nacional que ocupó cargos de relevancia en organismos estatales vinculados a las telecomunicaciones y la infraestructura aeroportuaria.

Según trascendió de fuentes judiciales, el procedimiento fue realizado en un departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, donde los investigadores encontraron más de 650.000 dólares en efectivo, además de cocaína, ketamina, drogas sintéticas y divisas correspondientes a distintos países.

La investigación se habría iniciado a partir de una denuncia relacionada con el presunto robo de equipamiento tecnológico perteneciente a una empresa estatal, aunque el avance de las medidas judiciales derivó en otras líneas de investigación que terminaron exponiendo un patrimonio y elementos que ahora son objeto de análisis por parte de la Justicia.

Más de dos millones de dólares secuestrados

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el operativo no se limitó a la vivienda de Palermo. En simultáneo, los investigadores realizaron un allanamiento en una propiedad vinculada al exfuncionario en la provincia de Mendoza, donde fueron secuestrados cerca de 1,7 millones de dólares adicionales.

La suma total del dinero hallado durante los procedimientos supera los 2,3 millones de dólares, una cifra que ahora deberá ser justificada en el marco de la causa judicial.

Quién es el exfuncionario detenido

Leal ocupó cargos de relevancia dentro del Estado nacional. Entre otras funciones, se desempeñó como titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y también presidió la empresa estatal ARSAT, encargada de áreas estratégicas vinculadas a las telecomunicaciones y la conectividad.

La detención de un exfuncionario que administró organismos de relevancia nacional vuelve a colocar bajo la lupa los mecanismos de control sobre quienes tuvieron responsabilidades dentro de la estructura estatal.
La investigación continúa

Por el momento, la Justicia continúa analizando la documentación secuestrada, el origen de los fondos encontrados y la posible vinculación de los elementos hallados con las distintas hipótesis que forman parte de la investigación.

Las autoridades no descartan nuevas medidas procesales a medida que avance el análisis de las pruebas obtenidas durante los allanamientos.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,279,Espectaculos,96,Interes,2521,Interes General,3376,Internacionales,177,Locales,4600,Noticias Nacionales,1464,Policiale,10,Policiales,11648,Sociedad,5257,Tecno,85,Tendencias,182,Titulares,15534,Ultimas Noticias,13923,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Detuvieron a un exfuncionario nacional y hallaron más de USD 2 millones, cocaína y drogas sintéticas
Detuvieron a un exfuncionario nacional y hallaron más de USD 2 millones, cocaína y drogas sintéticas
Detuvieron al exfuncionario Facundo Leal tras allanamientos donde secuestraron más de USD 2,3 millones, cocaína y drogas sintéticas.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiowAo0j5l7FIGA35cIDVJ5nf7DE6zdKI_8XDwkaL41R2FLylZNlbu0AjHHYIhK1TBH0V3I6SawnDFUi2faS9JM3qAIIzjYCyOYC4WJPR7mBOs0oUrY1558MOTDtmIHpDplxTdtm_YgE_MRlFx4Fr7ktGPNYeD2Inri9QLv7bwOIIz-ThTmEJrg/w640-h426/exfuncionario%20detenido%20con%20dolares%20y%20droga.jpeg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiowAo0j5l7FIGA35cIDVJ5nf7DE6zdKI_8XDwkaL41R2FLylZNlbu0AjHHYIhK1TBH0V3I6SawnDFUi2faS9JM3qAIIzjYCyOYC4WJPR7mBOs0oUrY1558MOTDtmIHpDplxTdtm_YgE_MRlFx4Fr7ktGPNYeD2Inri9QLv7bwOIIz-ThTmEJrg/s72-w640-c-h426/exfuncionario%20detenido%20con%20dolares%20y%20droga.jpeg
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/detuvieron-un-exfuncionario-nacional-y.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/05/detuvieron-un-exfuncionario-nacional-y.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos