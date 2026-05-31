Secuestran cocaína, dinero en efectivo y un arma de fuego de banda narco

La lucha contra el narcotráfico volvió a tener un importante capítulo en Ushuaia. En las últimas horas, efectivos de la Policía Federal Argentina llevaron adelante una serie de allanamientos simultáneos que permitieron desarticular una presunta red dedicada a la venta de estupefacientes en la capital fueguina.

Los procedimientos fueron realizados por personal de la División Unidad Operativa Federal Ushuaia en viviendas ubicadas sobre las calles Magallanes y Alem, en el marco de una investigación que se extendió durante varias semanas y que incluyó tareas de inteligencia criminal, seguimientos y vigilancia sobre los sospechosos.





La causa se encuentra bajo la órbita de la Justicia Federal y está vinculada a presuntas infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes. Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Garantías de Ushuaia, con intervención de la Unidad Fiscal local.





Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron envoltorios con cocaína listos para su comercialización, semillas de cannabis, teléfonos celulares, equipos informáticos y una importante suma de dinero en efectivo, cuyo origen será analizado en el marco de la investigación.





Además, se encontró un arma de fuego con cargador, municiones de distintos calibres y diversos elementos utilizados para el fraccionamiento y acondicionamiento de sustancias ilícitas, elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura organizada dedicada a la distribución de droga en la ciudad.





Fuentes ligadas a la investigación indicaron que el operativo fue el resultado de un trabajo coordinado entre la Policía Federal y la Justicia Federal, permitiendo reunir pruebas suficientes para avanzar con los procedimientos y profundizar la pesquisa.





Si bien las autoridades no difundieron oficialmente las identidades de los involucrados, trascendió que varias personas quedaron imputadas y continuarán vinculadas al expediente judicial mientras se realizan las pericias correspondientes sobre los elementos secuestrados.





Los investigadores no descartan nuevas medidas en las próximas semanas, especialmente a partir del análisis de los teléfonos celulares, computadoras y demás dispositivos electrónicos incautados durante los procedimientos.

Investigación en curso





El avance de esta causa vuelve a poner de relieve la preocupación de las autoridades por el tráfico y comercialización de estupefacientes en Tierra del Fuego, una problemática que en los últimos años ha motivado numerosos operativos de las fuerzas federales en Ushuaia y Río Grande.





La investigación permanece abierta y podría derivar en nuevas imputaciones o allanamientos a medida que surjan nuevos elementos de prueba.