Investigan un presunto brote de triquinosis en Ushuaia: ocho personas presentan síntomas compatibles

Alerta sanitaria y recomendaciones para prevenir la enfermedad





Ante la situación, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la población para reducir el riesgo de contagio.





Entre las principales medidas se destaca la correcta cocción de la carne de cerdo y sus derivados, alcanzando una temperatura interna mínima de 71 grados durante al menos un minuto. Los especialistas recordaron además que métodos como el salado, secado o ahumado no eliminan el parásito responsable de la enfermedad.





Asimismo, se recomendó adquirir embutidos, chacinados y productos derivados únicamente en comercios habilitados, verificando que cuenten con rótulo identificatorio, fecha de elaboración, vencimiento y registros sanitarios correspondientes.





Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos de consumir alimentos elaborados de manera informal o sin controles bromatológicos, una práctica que puede derivar en graves consecuencias para la salud.

Continúa la investigación





Mientras se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio, los organismos sanitarios continúan monitoreando la situación epidemiológica para determinar si existe un foco común de contagio y evitar la aparición de nuevos casos.





Desde Salud aseguraron que cualquier novedad vinculada a la investigación será comunicada oficialmente a medida que avance el proceso de análisis.