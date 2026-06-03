Investigan un presunto brote de triquinosis en Ushuaia. Ocho personas presentan síntomas compatibles y permanecen bajo seguimiento médico.
El Ministerio de Salud de Tierra del Fuego investiga un presunto brote de triquinosis detectado en la ciudad de Ushuaia, luego de que ocho personas presentaran síntomas compatibles con esta enfermedad parasitaria que puede transmitirse a través del consumo de carne de cerdo contaminada o productos derivados elaborados sin los controles sanitarios adecuados.
Según informaron las autoridades sanitarias, los casos identificados corresponden a seis adultos y dos niños que participaron de un mismo encuentro familiar. Todos los pacientes evolucionan favorablemente, reciben tratamiento ambulatorio y permanecen bajo seguimiento médico.
Desde la Dirección de Epidemiología y la Dirección de Registro y Control de Alimentos de la Zona Sur se lleva adelante una investigación para establecer el origen del posible contagio. Sin embargo, hasta el momento no fue posible identificar con precisión la fuente de exposición ni obtener muestras de los alimentos sospechosos para realizar los análisis correspondientes.
Las autoridades aclararon que la confirmación definitiva de los casos continúa en estudio y dependerá de los resultados de laboratorio que permitan determinar si efectivamente se trata de un brote de triquinosis.
Alerta sanitaria y recomendaciones para prevenir la enfermedad
Ante la situación, el Ministerio de Salud reiteró una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a la población para reducir el riesgo de contagio.
Entre las principales medidas se destaca la correcta cocción de la carne de cerdo y sus derivados, alcanzando una temperatura interna mínima de 71 grados durante al menos un minuto. Los especialistas recordaron además que métodos como el salado, secado o ahumado no eliminan el parásito responsable de la enfermedad.
Asimismo, se recomendó adquirir embutidos, chacinados y productos derivados únicamente en comercios habilitados, verificando que cuenten con rótulo identificatorio, fecha de elaboración, vencimiento y registros sanitarios correspondientes.
Las autoridades también advirtieron sobre los riesgos de consumir alimentos elaborados de manera informal o sin controles bromatológicos, una práctica que puede derivar en graves consecuencias para la salud.
Continúa la investigación
Mientras se aguardan los resultados de los estudios de laboratorio, los organismos sanitarios continúan monitoreando la situación epidemiológica para determinar si existe un foco común de contagio y evitar la aparición de nuevos casos.
Desde Salud aseguraron que cualquier novedad vinculada a la investigación será comunicada oficialmente a medida que avance el proceso de análisis.
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Seguro la carne de cerdo que vende Pablo Castro, esa que sacan de las cámaras que tiene detrás del galpón que hizo con plata nuestra (contribuyentes) frente a la Toyota. AveriguenResponderBorrar
Hay gente fumando marihuana en ma calle todos los días en pleno ,y cerca de kioscos y negocios ,todavía es ilegal .Fumar marihuana en la calle en Argentina sigue estando penado por la ley bajo el marco de la vigente Ley de Drogas N° 23.737. Aunque existen importantes distinciones legales y fallos judiciales históricos, el consumo recreativo en la vía pública no es legal.Situación Legal ActualLa Ley 23.737 continúa vigente: Esta norma penaliza tanto la tenencia como el consumo de estupefacientes. No ha sido derogada para el uso recreativo.El Fallo Arriola y el ámbito privado: En el año 2009, la Corte Suprema dictó el famoso Fallo Arriola. Este declaró inconstitucional castigar la tenencia para consumo personal siempre que se realice en el ámbito privado y sin afectar a terceros. La calle o una plaza no califican como ámbito privado.Riesgo de detención: Al consumir en la vía pública, las fuerzas de seguridad retienen la facultad de demorar a la persona, secuestrar la sustancia e iniciar una causa judicial. La resolución final dependerá del criterio del juez o fiscal de turno.ResponderBorrar
Me super asuste pensé que decía síntomas de liberpelucas cerca , ahí si que la sociedad honesta y trabajadora estabamos en peligro.ResponderBorrar
MELELLA COME CARNE DE CHANCHO. HAGANLE LOS ESTUDIOSResponderBorrar
Eso va suceder, crían chanchos con mugre, viven en la mugre, se creen productores porcinos, la triquinosis mata. Den detalles de los infectados, compraron chancho??? Donde???ResponderBorrar
Eso va suceder, crían chanchos con mugre, viven en la mugre, se creen productores porcinos, la triquinosis mata. Den detalles de los infectados, compraron chancho??? Donde???ResponderBorrar
FRIGORÍFICO TRELEWResponderBorrar
eso pasa comprar chancho ahi en zonas flojitas de papeles... compren en la carniceria, hay muy buenos productores en tdf de carne de cerdo .ResponderBorrar
Hay muchas chanchitas sueltas y se la comen cResponderBorrar