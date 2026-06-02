Sueldos estatales en Tierra del Fuego: el Gobierno confirmó la fecha de pago

0 0 02 junio 2026 2026-06-02T12:21:00-03:00 Editar esta nota

El Gobierno provincial informó que los haberes de la administración pública, poderes y otros beneficios sociales serán depositados el Sábado a las 00

El Gobierno provincial informó que los haberes de la administración pública, poderes, entes descentralizados y otros beneficios sociales serán depositados este viernes 5 de junio y estarán acreditados desde las primeras horas del sábado 6.

Los salarios estatales estarán disponibles este sábado 6 de junio

El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó el cronograma de pago correspondiente al mes de junio para trabajadores estatales, beneficiarios de programas sociales y otros sectores alcanzados por la liquidación provincial.

A través del Ministerio de Economía, se informó que el depósito de los haberes se realizará durante la jornada del viernes 5 de junio, mientras que los fondos estarán acreditados y disponibles para su extracción a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio.

Quiénes cobrarán este sábado
  • La acreditación alcanza a los beneficiarios de:
  • Planes y Pensiones RUPE
  • Pensiones por Vejez
  • Tarjeta Bienestar
  • Administración Pública Provincial
  • Poderes del Estado
  • Entes descentralizados
  • Veteranos de Guerra
  • Colegios privados
  • Ayuda Material Didáctico Anual destinada a docentes
Desde la cartera económica indicaron que el cronograma se desarrollará de manera habitual, permitiendo que los distintos sectores cuenten con los fondos disponibles desde el inicio del sábado.

Pago de haberes y beneficios provinciales

Con esta acreditación, miles de trabajadores estatales, docentes, jubilados provinciales y beneficiarios de programas sociales percibirán sus ingresos correspondientes al mes en curso.

La medida forma parte del cronograma mensual que lleva adelante el Ejecutivo fueguino para garantizar el pago de salarios y prestaciones en toda la provincia.

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