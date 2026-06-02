Sueldos estatales en Tierra del Fuego: el Gobierno confirmó la fecha de pago

Los salarios estatales estarán disponibles este sábado 6 de junio





El Gobierno de Tierra del Fuego confirmó el cronograma de pago correspondiente al mes de junio para trabajadores estatales, beneficiarios de programas sociales y otros sectores alcanzados por la liquidación provincial.





A través del Ministerio de Economía, se informó que el depósito de los haberes se realizará durante la jornada del viernes 5 de junio, mientras que los fondos estarán acreditados y disponibles para su extracción a partir de las 00:00 horas del sábado 6 de junio.