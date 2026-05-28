La DPE aplicó un nuevo tarifazo eléctrico y las boletas llegarán con aumentos desde junio

La Dirección Provincial de Energía (DPE) oficializó un nuevo aumento en las tarifas eléctricas que comenzará a reflejarse en las facturas con vencimiento en junio de 2026, profundizando el impacto económico sobre hogares, comercios y sectores productivos de Tierra del Fuego.

La medida fue establecida mediante la Resolución DPE Nº 0315/26, publicada en el Boletín Oficial, y contempla una actualización de los costos de abastecimiento eléctrico y del Valor Agregado de Distribución (VAD), en línea con las modificaciones aplicadas por Nación y CAMMESA sobre el Mercado Eléctrico Mayorista.





Desde la DPE justificaron el incremento señalando que responde a la Programación Estacional de Invierno y al esquema nacional de segmentación de subsidios energéticos, además de ratificar la continuidad del sistema “Pass Through”, mecanismo que traslada automáticamente al usuario las variaciones del precio mayorista de la energía.





En la práctica, esto significa que cada incremento nacional en el costo de generación termina impactando directamente sobre las boletas que pagan los fueguinos.





Con el nuevo esquema, los usuarios residenciales Nivel 1 pasarán a tener un cargo fijo mensual de $4.412,16, mientras que el valor del consumo llegará hasta $183,57 por kWh para quienes superen los 300 kWh mensuales.





En el caso de los usuarios Nivel 2, considerados de menores ingresos, el cargo fijo será de $2.936,21 y el valor variable alcanzará hasta $159,29 por kWh en los consumos más altos.





Para los usuarios Nivel 3, el cargo fijo quedó establecido en $3.374,66, también con aumentos escalonados según el nivel de consumo.





El incremento no solo golpeará a las familias fueguinas.





Los comercios y usuarios de uso general también enfrentarán nuevas subas. En la categoría T1-G, el cargo fijo mensual ascenderá a $5.748,80 y el consumo podrá superar los $228 por kWh en determinados rangos.





En el caso de medianas demandas comerciales e industriales, el nuevo cuadro establece cargos fijos superiores a los $43.000 mensuales, mientras que para grandes demandas en media tensión las tarifas superan ampliamente los $670.000 mensuales solo en cargos fijos.





La actualización tarifaria llega en un contexto económico complejo para Tierra del Fuego, marcado por inflación, caída del poder adquisitivo y fuertes reclamos por el costo de vida en la provincia.





El aumento de la energía se suma además a otras subas recientes en servicios, transporte, impuestos y alimentos, incrementando aún más la presión sobre trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeñas empresas.





Mientras tanto, desde la DPE sostienen que la actualización resulta necesaria para sostener el funcionamiento del sistema eléctrico provincial y acompañar los costos reales de generación y distribución.





El nuevo incremento eléctrico vuelve a poner en discusión el peso creciente de las tarifas sobre la economía cotidiana de los fueguinos. En una provincia donde el invierno obliga a un consumo energético elevado durante gran parte del año, cada aumento impacta de manera directa sobre familias, comercios y sectores productivos que ya vienen golpeados por la crisis económica.