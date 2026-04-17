Prefecto de 25 años fue hallado muerto en Ushuaia

0 0 17 abril 2026 2026-04-17T06:44:00-03:00 Editar esta nota

Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, hablar puede hacer la diferencia. Compartí esta nota.

El hecho ocurrió dentro de un edificio de Prefectura Naval. La víctima era oriunda de Corrientes y la Justicia confirmó que se trató de un suicidio.
Un trágico episodio sacudió a la ciudad y a las fuerzas federales: un joven integrante de la Prefectura Naval Argentina fue hallado sin vida en el interior de un edificio de la institución, con una herida de arma de fuego en la cabeza.

La víctima fue identificada como Facundo Nicolás Álvarez, de 25 años, oriundo de la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo durante la mañana del miércoles en un baño del edificio de Prefectura, lo que generó una inmediata intervención de personal de emergencia y fuerzas de seguridad.

Según trascendió, al arribar al lugar se activaron los protocolos correspondientes, mientras que la escena fue preservada para la realización de pericias. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que trabajó sobre distintas hipótesis para determinar las circunstancias del hecho.

Con el avance de las actuaciones, se pudo establecer que se trató de un suicidio, aunque igualmente se llevaron adelante los procedimientos de rigor para descartar la participación de terceros.

El caso generó una profunda conmoción tanto en Ushuaia como en la provincia de origen del joven, donde familiares, amigos y allegados expresaron su dolor por la pérdida.

En el ámbito de las fuerzas de seguridad, el hecho también impactó con fuerza, reabriendo interrogantes sobre la situación emocional y las condiciones en las que se desempeñan los efectivos, especialmente aquellos destinados lejos de sus lugares de origen.

Mientras la causa avanza en el plano judicial, el episodio deja una fuerte carga de dolor y vuelve a poner en agenda la necesidad de abordar la salud mental dentro de las instituciones.

Labels:

COMPARTIR

Twitter Facebook Google Pinterest

COMENTARIOS

BLOGGER
Comentarios con insultos, repetidos, con mas de 500 caracteres, no serán publicados, los mismos son de exclusiva responsabilidad de quien los realiza y no representan, estos la opinión de Cronicas Fueguinas.
Nombre

Deportes,278,Espectaculos,94,Interes,2492,Interes General,3349,Internacionales,173,Locales,4459,Noticias Nacionales,1457,Policiale,10,Policiales,11615,Sociedad,5217,Tecno,83,Tendencias,177,Titulares,15370,Ultimas Noticias,13759,
ltr
item
Cronicas Fueguinas: Prefecto de 25 años fue hallado muerto en Ushuaia
Prefecto de 25 años fue hallado muerto en Ushuaia
Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, hablar puede hacer la diferencia. Compartí esta nota.
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDKagS0mM3QFnnKHTEocw2QoAqlAxcMKqvCwY-p9jO8npgRUntQvtcigO_swnKN_zfJm0R-xc8OvXe-viOnlmBJlE9GghgMDKd-ZK-SnO-923pQ2lnMRjbLOwzJ_yZMo3_loVrwST0GgNFQFahaVnbbfIJMiypDlUl8cs7PO34YvIUQsTzpl6L/w640-h366/hallan%20muerto%20a%20una%20persona%20de%20prefectura.webp
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDKagS0mM3QFnnKHTEocw2QoAqlAxcMKqvCwY-p9jO8npgRUntQvtcigO_swnKN_zfJm0R-xc8OvXe-viOnlmBJlE9GghgMDKd-ZK-SnO-923pQ2lnMRjbLOwzJ_yZMo3_loVrwST0GgNFQFahaVnbbfIJMiypDlUl8cs7PO34YvIUQsTzpl6L/s72-w640-c-h366/hallan%20muerto%20a%20una%20persona%20de%20prefectura.webp
Cronicas Fueguinas
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/prefecto-de-25-anos-fue-hallado-muerto.html
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/
https://www.cronicasfueguinas.com/2026/04/prefecto-de-25-anos-fue-hallado-muerto.html
false
24399802
UTF-8
Cargar todas las Notas No se encontraron Notas Ver Todo Leer Mas Responder Cancelar respuesta Borrar Por Casa Paginas POSTEOS Mirar Todo RECOMENDADO ETIQUETAS ARCHIVO Buscar TODAS NOTAS No se encontró ninguna coincidencia Volver Domingo Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sabado Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ahora Hace 1 minuto Mas de 1 minuto atrás Hace 1 hora Mas de 1 hora atrás Ayer Mas 1 día atrás Mas 1 de semana atrás hace mas de 5 semanas Seguidores Seguir Contenido Premium, para Desbloquearlo PASO 1: Haga clic en Compartir en una red social PASO 2: Haz clic en el enlace de tu red social para desbloquear Contenido Copie todo el codigo Selecciones Todo Codigo Todos los códigos fueron copiados a su portapapeles No se pueden copiar los códigos / textos, presione [CTRL] + [C] (o CMD + C con Mac) para copiar Tabla de Contenidos