Prefecto de 25 años fue hallado muerto en Ushuaia

Un trágico episodio sacudió a la ciudad y a las fuerzas federales: un joven integrante de la Prefectura Naval Argentina fue hallado sin vida en el interior de un edificio de la institución, con una herida de arma de fuego en la cabeza.

La víctima fue identificada como Facundo Nicolás Álvarez, de 25 años, oriundo de la localidad de Esquina, en la provincia de Corrientes. El hallazgo se produjo durante la mañana del miércoles en un baño del edificio de Prefectura, lo que generó una inmediata intervención de personal de emergencia y fuerzas de seguridad.





Según trascendió, al arribar al lugar se activaron los protocolos correspondientes, mientras que la escena fue preservada para la realización de pericias. La investigación quedó a cargo de la Justicia, que trabajó sobre distintas hipótesis para determinar las circunstancias del hecho.





Con el avance de las actuaciones, se pudo establecer que se trató de un suicidio, aunque igualmente se llevaron adelante los procedimientos de rigor para descartar la participación de terceros.





El caso generó una profunda conmoción tanto en Ushuaia como en la provincia de origen del joven, donde familiares, amigos y allegados expresaron su dolor por la pérdida.





En el ámbito de las fuerzas de seguridad, el hecho también impactó con fuerza, reabriendo interrogantes sobre la situación emocional y las condiciones en las que se desempeñan los efectivos, especialmente aquellos destinados lejos de sus lugares de origen.





Mientras la causa avanza en el plano judicial, el episodio deja una fuerte carga de dolor y vuelve a poner en agenda la necesidad de abordar la salud mental dentro de las instituciones.