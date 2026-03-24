GRAVE DENUNCIA EN USHUAIA: APUNTAN A UN FUNCIONARIO MUNICIPAL POR TALA ILEGAL Y VENTA DE TERRENOS

Una grave denuncia comenzó a circular en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, donde vecinos del barrio Dos Banderas señalan la presunta participación de un funcionario municipal en maniobras irregulares vinculadas a la ocupación y comercialización de tierras.

Según lo expuesto, los hechos se estarían desarrollando en la zona de calle Cerro Esfinge, donde —de acuerdo a los testimonios— una persona identificada como referente barrial, junto a un funcionario, llevaría adelante la tala de árboles para abrir nuevas trazas de calles sin autorización formal.





De acuerdo a la denuncia, estas intervenciones en el terreno tendrían como objetivo la posterior subdivisión y venta de parcelas, en un circuito que operaría por fuera de los mecanismos legales de urbanización.





Los vecinos advierten además que estas acciones no serían aisladas, sino que contarían con algún grado de acuerdo o tolerancia por parte del ámbito municipal, lo que agrava la situación al tratarse de posibles irregularidades dentro de la administración pública.





La preocupación crece no solo por la presunta ilegalidad de las maniobras, sino también por el impacto ambiental que genera la tala indiscriminada en un sector sensible, así como por el riesgo que implica para quienes adquieren terrenos sin respaldo legal.





Hasta el momento no hay información oficial sobre intervenciones o investigaciones en curso, aunque se espera que las autoridades competentes puedan tomar conocimiento del caso y avanzar en las actuaciones correspondientes.