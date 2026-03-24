GRAVE DENUNCIA EN USHUAIA: APUNTAN A UN FUNCIONARIO MUNICIPAL POR TALA ILEGAL Y VENTA DE TERRENOS

6 0 24 marzo 2026 2026-03-24T06:04:00-03:00 Editar esta nota

Denuncian en Ushuaia tala ilegal y venta de terrenos en Dos Banderas con presunta participación de un funcionario municipal.

Vecinos del barrio Dos Banderas advierten sobre la apertura irregular de calles, tala de árboles y presunta comercialización ilegal de lotes con posible connivencia municipal.
Una grave denuncia comenzó a circular en las últimas horas en la ciudad de Ushuaia, donde vecinos del barrio Dos Banderas señalan la presunta participación de un funcionario municipal en maniobras irregulares vinculadas a la ocupación y comercialización de tierras.

Según lo expuesto, los hechos se estarían desarrollando en la zona de calle Cerro Esfinge, donde —de acuerdo a los testimonios— una persona identificada como referente barrial, junto a un funcionario, llevaría adelante la tala de árboles para abrir nuevas trazas de calles sin autorización formal.

De acuerdo a la denuncia, estas intervenciones en el terreno tendrían como objetivo la posterior subdivisión y venta de parcelas, en un circuito que operaría por fuera de los mecanismos legales de urbanización.

Los vecinos advierten además que estas acciones no serían aisladas, sino que contarían con algún grado de acuerdo o tolerancia por parte del ámbito municipal, lo que agrava la situación al tratarse de posibles irregularidades dentro de la administración pública.

La preocupación crece no solo por la presunta ilegalidad de las maniobras, sino también por el impacto ambiental que genera la tala indiscriminada en un sector sensible, así como por el riesgo que implica para quienes adquieren terrenos sin respaldo legal.

Hasta el momento no hay información oficial sobre intervenciones o investigaciones en curso, aunque se espera que las autoridades competentes puedan tomar conocimiento del caso y avanzar en las actuaciones correspondientes.

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COMENTARIOS

BLOGGER: 6
  1. Anónimomarzo 24, 2026

    Jajajajajajaj todos saben que hay funcionarios y punteros en el 2 bandera bendícenos terrenos con 10 millones ya te dan la cantidad que quieras caraduras

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  2. Anónimomarzo 24, 2026

    No sean mal pensados...están ampliando el ejido urbano de forma planificada...bien Wally!

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  3. Anónimomarzo 24, 2026

    La lorena cuerno sanchez les dio lugar para que vendan y te traigan la cometa

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  4. Anónimomarzo 24, 2026

    Bien ppr la denuncia ,la gestion mas corruptas de todos los tiempos,y varios funcionaeios.estan prendidos.

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  5. Anónimomarzo 24, 2026

    Vuoto permite esto ,ahi maquinas privada y dicen que el intendente los autorizo ,yqie podemos esperar si vuoto recibe terrenos por favores como el barrio los rubies .

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  6. Anónimomarzo 24, 2026

    Ahora los Okupas Mugriento denuncian...ja ja como llegaron a vivir ahí.? Por los puntero políticos...!

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Cronicas Fueguinas: GRAVE DENUNCIA EN USHUAIA: APUNTAN A UN FUNCIONARIO MUNICIPAL POR TALA ILEGAL Y VENTA DE TERRENOS
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