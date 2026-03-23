Ushuaia: conductor alcoholizado chocó contra un poste y destrozó su auto en la madrugada

0 0 23 marzo 2026 2026-03-23T04:27:00-03:00 Editar esta nota

Conductor alcoholizado chocó contra un poste en Ushuaia. El auto quedó destruido y el hombre fue hospitalizado tras el siniestro.

El siniestro ocurrió en Fuegia Basket y Polidoro Seguers. El conductor, de 50 años, fue hospitalizado con lesiones.
Un violento siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la ciudad de Ushuaia, donde un conductor en presunto estado de ebriedad perdió el control de su vehículo y terminó impactando de frente contra una columna de alumbrado público.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 en la intersección de las calles Fuegia Basket y Polidoro Seguers, hasta donde acudió personal policial tras ser alertado por la situación.

En el lugar, los efectivos constataron que un Volkswagen Gol Trend había colisionado violentamente contra un poste de luz, provocando importantes daños materiales en el rodado, que quedó prácticamente destruido en su parte frontal.

El vehículo era conducido por un hombre de 50 años, identificado con el apellido Bonvehi, quien presentaba lesiones y evidentes signos de intoxicación alcohólica al momento de la intervención policial.

Personal sanitario procedió al traslado del conductor al hospital local para su atención médica, mientras que en el lugar trabajó la División Policía Científica realizando las pericias correspondientes.

La causa quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción de turno, que deberá determinar las responsabilidades del hecho.

El episodio vuelve a reflejar una problemática recurrente en Ushuaia: la combinación de alcohol al volante y falta de controles efectivos, una fórmula que sigue generando siniestros evitables en la ciudad.

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